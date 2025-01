São Paulo registra ao menos 17 mortes ligadas a chuvas desde dezembro

O estado de São Paulo enfrenta um período crítico em decorrência de intensos temporais, que resultaram na morte de pelo menos 17 pessoas desde o início do mês de dezembro de 2024, conforme informações divulgadas pela Defesa Civil.

Os dados da Defesa Civil contabilizam mortes relacionadas a fenômenos como enxurradas, deslizamentos de terra e vendavais. Dentre as fatalidades, oito ocorreram devido a enchentes, sete foram causadas por deslizamentos durante as tempestades e duas pessoas perderam a vida em decorrência de vendavais associados às chuvas.

Um caso recente que ilustra a gravidade da situação aconteceu em Itapecerica da Serra, onde um menino de apenas sete anos foi tragicamente arrastado pelas águas enquanto brincava no Parque do Povo Roberto Nasraui. O incidente ocorreu na tarde de domingo, dia 26, quando a criança, residente em Embu das Artes, foi levada para uma galeria pluvial.

Outro episódio lamentável envolveu o artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, que faleceu após uma enxurrada invadir sua residência na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista. Tamanini Netto vivia próximo ao conhecido Beco do Batman e sua casa foi severamente afetada pela correnteza que tomou conta das ruas do bairro.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) relatou que um veículo foi arrastado pela água e acabou danificando o portão da casa do artista, facilitando a entrada da água. No dia seguinte ao ocorrido, um amigo da vítima encontrou Tamanini Netto já sem vida.

Além destes tristes episódios, um motociclista também foi encontrado morto em Guarulhos, na Grande São Paulo, após ser levado pela força das águas.

No decorrer da semana anterior, a Defesa Civil emitiu pela primeira vez um alerta severo de tempestade aos celulares dos cidadãos paulistanos. A intensidade do temporal registrado na cidade na sexta-feira foi notável, com o maior volume já registrado para um único período de uma hora. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que entre 15h e 16h caíram 82 milímetros de chuva, enquanto o total acumulado até às 19h10 alcançou 125,4 milímetros.

Esse volume de precipitação superou recordes históricos anteriores, incluindo os registrados em dezembro de 1988 e maio de 2005. As medições oficiais são realizadas na estação meteorológica do Mirante de Santana, que possui registros desde 1961.

Atualmente, a Defesa Civil mantém um alerta para chuvas intensas na capital paulista. O cenário é resultado da chegada de uma frente fria ao litoral do estado, com previsões que indicam continuidade das precipitações fortes nos próximos dias. Em resposta à situação crítica, foi instaurado um gabinete de crise que operará até terça-feira (28), quando se espera uma diminuição nas chuvas e no risco de alagamentos.