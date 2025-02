Encerra nesta sexta-feira (7) o prazo para se inscrever no Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está com inscrições abertas para o primeiro semestre, oferecendo mais de 67 mil vagas em mais de mil instituições de ensino superior privadas. Os interessados têm até esta sexta-feira, dia 7, para se inscrever gratuitamente através do Portal Único de Acesso.

Para se candidatar ao processo seletivo, é necessário que o estudante tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtendo uma média mínima de 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Além disso, os candidatos devem comprovar uma renda mensal bruta que varia entre um e três salários mínimos por pessoa.

Todas as informações sobre as instituições e as vagas disponíveis podem ser acessadas pelo portal oficial. O candidato pode consultar as ofertas clicando na opção “Consultar oferta de vagas”, onde encontrará detalhes por estado, município, nome do curso e conceito no MEC. Durante a inscrição, é permitido escolher até três opções de cursos em diferentes instituições privadas.

Os resultados do processo seletivo serão divulgados no dia 18 de fevereiro. A etapa de complementação da inscrição para os pré-selecionados ocorrerá entre os dias 19 e 21 do mesmo mês. Após essa fase, o Ministério da Educação poderá convocar novos candidatos da lista de espera para preencher eventuais vagas não ocupadas.

O Fies é um programa que visa financiar parte das mensalidades dos estudantes em universidades privadas. O financiamento pode cobrir entre 50% (bolsa parcial) e 100% (bolsa integral) das despesas educacionais, dependendo da situação financeira do aluno.

A partir do ano passado, novas diretrizes foram implementadas no programa, incluindo a reserva de 50% das vagas para alunos registrados no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Esses estudantes têm a possibilidade de obter um financiamento que cobre até 100% dos custos educacionais por meio do Fies Social.