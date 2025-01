Fiesp abre inscrições para mentoras no programa de capacitação exclusivo para mulheres

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) anuncia a abertura das inscrições para mentoras voluntárias na 6ª edição do programa “Elas na Indústria”, uma iniciativa de mentoria e capacitação de mulheres. O programa já impactou positivamente 930 participantes, promovendo o desenvolvimento profissional e pessoal no setor industrial.

Neste ano, o programa terá uma edição única, com mais sessões de mentoria e suporte ampliado para as participantes. Para se inscrever, as candidatas precisam estar em cargos de liderança, como presidente, diretora, coordenadora, consultora ou empresária, além de atender aos demais requisitos detalhados no portal do programa. As inscrições estão abertas até o dia 28 de fevereiro e podem ser realizadas pelo site: hotsite.fiesp.com.br/elas-industria/.

A presidente do Conselho Superior Feminino (Confem) da Fiesp, Marta Lívia Suplicy, que lidera o programa desde a sua criação, destaca o impacto crescente do Elas na Indústria.

“Iniciamos com apenas 45 mulheres inscritas, e hoje crescemos mais de 20 vezes em alcance e impacto. Na edição de 2025, o programa contará com 8 sessões e palestras ministradas por especialistas renomadas, abordando temas essenciais como assédio, comunicação e liderança. Com um olhar 360º sobre a condição feminina na indústria, o Elas na Indústria reforça que as mulheres têm vez, voz e apoio em sua jornada profissional.”

A mentora Claudia Calais, diretora executiva da Fundação Bunge e mentora da 4ª edição, diz que sua experiência ao orientar uma gerente da área social da Petrobras foi um grande aprendizado também.

“Entrei para apoiar o desenvolvimento de uma jovem executiva recém-promovida. A experiência foi uma troca rica, nos conectamos como mulheres e mães, compartilhando desafios de carreira. Foi como um espelho, em que aprendemos e crescemos a partir das vivências uma da outra”, destacou Claudia.

Requisitos para se tornar mentora no programa:

· Ser mulher cis ou transgênero;

· Ser empresária ou ocupar cargo de liderança;

· Possuir experiência prévia como mentora;

· Ter disponibilidade para participar do treinamento inicial em abril;

· Ter flexibilidade de horário para realizar as sessões de mentoria.

As mentoras selecionadas serão comunicadas por e-mail até o dia 4 de abril, com orientações sobre as próximas etapas do programa e o início das atividades.

Sobre o Elas na Indústria

Gratuito e desenvolvido pelo Confem, o Elas na Indústria conecta mulheres de todo o país por meio de sessões de mentoria on-line. O programa é voltado para empresárias e profissionais em cargos de pré-liderança, oferecendo orientação personalizada e apoio estratégico para superar os desafios de suas carreiras. Além de fortalecer o desenvolvimento profissional e pessoal, a iniciativa promove a equidade de gênero no setor industrial, contando com mentoras experientes e engajadas na causa.

Ao final das sessões, as mentoradas recebem um certificado de conclusão e carregam consigo uma experiência enriquecedora para suas trajetórias profissionais e pessoais.