Fiesp convida mulheres líderes para serem mentoras no programa “Elas na Indústria” 

A Fiesp está com inscrições abertas para mulheres que desejam ser mentoras voluntárias na 4ª turma do “Elas na Indústria”, um programa de mentoria e capacitação que visa ampliar a presença feminina na liderança da indústria e estimular o empreendedorismo no setor. As inscrições podem ser feitas no site da entidade até o dia 16 de fevereiro.

Após o sucesso de três edições anteriores, nas quais mais de 300 profissionais foram capacitadas e empoderadas, a Fiesp convida mulheres com vasta experiência como empresárias ou em cargos de liderança no setor industrial a se tornarem mentoras voluntárias. A proposta do programa é formar um ambiente colaborativo, no qual mentoras oferecem seu conhecimento e experiência para impulsionar o crescimento profissional e pessoal de outras mulheres.

Além de contribuir para o crescimento e desenvolvimento profissional de outras mulheres, as mentoras selecionadas terão a oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência valiosa, fazer parte de uma rede de apoio e troca de conhecimentos entre profissionais influentes do setor industrial, inspirar e impactar positivamente a trajetória profissional e pessoal de outras mulheres.

As candidatas interessadas em se tornar mentoras no “Elas na Indústria” devem atender aos seguintes critérios:

· Possuir ampla experiência como empresária ou ocupar cargos de liderança no setor industrial.

· Ter participado pelo menos uma vez de programas de mentoria.

· Estar atualmente em um cargo de liderança.

· Ser mulher.

· Comprometer-se e ter disponibilidade para realizar seis sessões de mentoria de uma hora cada.

· Participar do treinamento inicial.

As inscrições para se tornar mentora na 4ª turma do programa “Elas na Indústria” estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Fiesp (www.fiesp.com.br). O resultado das selecionadas será comunicado por e-mail até o dia 21 de fevereiro.