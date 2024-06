Fiesp oferece mentoria gratuita para mulheres

A indústria brasileira está cada vez mais empenhada em promover o aumento da participação feminina em cargos de decisão. Segundo um levantamento da CNI, em 2023, cerca de 39% dos cargos de liderança estavam ocupados por mulheres no país – aumento de cerca de 9,5% em dez anos. Para auxiliar na paridade entre homens e mulheres, a FIESP oferece um programa gratuito de mentoria exclusivo para elas que desejam se estabelecer em uma posição de gestão ou empreender no setor industrial.

O “Elas na Indústria”, desenvolvido pelo Conselho Superior Feminino da Fiesp (Confem), está com inscrições abertas até 30 de junho no site da FIESP. O programa une mulheres – mentoras e mentoradas – em seis sessões de mentoria online, possibilitando a participação de mulheres de todo o país. Ao final das sessões, a mentorada terá um certificado de conclusão do programa, e uma experiência que com certeza a ajudará nos próximos desafios da carreira.

A grande procura por mentoria pode ser visto pelo aumento de mulheres atendidas no “Elas na Indústria”. Em sua primeira edição em 2022, o programa contou com a participação de 45 mulheres. Na segunda turma, o número de formadas mais que dobrou, passando para 109. Já a terceira edição, atingiu o marco de 171 mulheres formadas. Na quarta turma, programada para encerrar em agosto, 400 mulheres estão recebendo mentorias, apresentando mais um aumento significativo e se tornando o maior número registrado.

Processo seletivo

Para se candidatar na 5ª turma do programa, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: