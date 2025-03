TOP 10 notícias de hoje – 04/03/2025

Estudo revela que 31% dos brasileiros são obesos

Esta terça-feira (4) é o Dia Mundial da Obesidade, que buscar conscientizar população e governos sobre a obesidade

Saiba os serviços que irão funcionar na Quarta-Feira de Cinzas

Data não é feriado no Brasil, mas ponto facultativo vai até às 14h

Jovem é preso após confessar assassinato da mãe em Santo André

Caso seja condenado, Bryan poderá enfrentar uma pena de até 40 anos de prisão

Carnaval 2025: Apuração das escolas de samba em SP acontece hoje (4)

Para este ano, foram estabelecidos nove quesitos que serão avaliados pelos jurados: Enredo, Bateria, Samba-enredo, Mestre-sala e porta-bandeira, Comissão de frente, Harmonia, Alegoria, Fantasia e Evolução

São Paulo registra fevereiro mais quente desde 1943

Onda de calor pode continuar em março

Acidente na Anhanguera deixa jogador do Red Bull Bragantino em estado grave

Pedro Severino, de 19 anos, teve um grave traumatismo craniano após acidente na Rodovia Anhanguera; O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.

Vini Jr. reafirma compromisso com o Real Madrid apesar do interesse da Arábia Saudita

Real Madrid e Atlético se enfrentam na Champions; Vinícius Júnior fala sobre interesse saudita e a importância do clássico.

Mundo tem 24 superbilionários com fortunas acima de US$ 50 bilhões

Análise revela que o setor tecnológico impulsiona as fortunas, com Musk no topo da lista dos mais ricos

Santo André promove mostra de cinema com filmes dirigidos por mulheres

Primeiro longa, Durval Discos, será exibido na quinta-feira; entrada é gratuita

Semifinais do Campeonato Paulista serão no próximo domingo e na segunda

Os dois jogos serão transmitidos pela Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+.