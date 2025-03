Semifinais do Campeonato Paulista serão no próximo domingo e na segunda

A organização do Campeonato Paulista divulgou as datas das partidas de semifinal, que serão no próximo domingo (9) e na segunda-feira (10).

O Corinthians e o Santos se enfrentam primeiro, na Neoquímica Arena, às 18h30. O Palmeiras e São Paulo jogam no dia seguinte, no Allianz Parque, às 21h35. Os dois jogos serão transmitidos pela Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+.

O Corinthians fez a melhor campanha do campeonato até agora, com 27 pontos, nove a mais do que o segundo colocado da chave, o Mirassol.

Santos e São Paulo acumularam menos pontos, com 18 e 19 respectivamente, e se classificaram com apenas um de diferença dos segundos colocados das chaves, o Bragantino e o Novorizontino.

O Palmeiras passou para a semifinal com mais pontos, 23, mas empatado com o São Bernardo.