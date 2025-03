Palmeiras atropela o São Bernardo no ABC e vai à semi do Paulistão

Em uma exibição dominante, o Palmeiras garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao derrotar o São Bernardo por 3 a 0 no Estádio Primeiro de Maio. Com essa vitória, o clube alviverde chega à sua 12ª semifinal consecutiva na competição.

O jovem Estêvão marcou dois gols, enquanto Flaco López completou o placar. Com esse desempenho, Estêvão chegou ao seu quinto gol no torneio, igualando-se ao meia Maurício na artilharia do Palmeiras. López anotou seu quarto gol no campeonato.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras está cada vez mais próximo de conquistar um tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. O time busca se tornar o primeiro a vencer quatro títulos consecutivos desde o Paulistano, na década de 1910. Além disso, é o único clube paulista a figurar entre os quatro melhores nas últimas 11 edições do torneio.

Ainda sem adversário definido, é certo que o Palmeiras não enfrentará o Corinthians na semifinal. O regulamento prevê que o time de melhor campanha enfrenta o de pior desempenho entre os classificados, enquanto os outros dois semifinalistas duelam na outra chave. Assim, um clássico contra o Corinthians só pode acontecer na final.

O próximo jogo do Palmeiras será no Allianz Parque, com vantagem de mando de campo na semifinal. As partidas desta fase começam em 9 de março.

Domínio alviverde no ABC

Desde o início, o Palmeiras impôs seu jogo e abriu o placar rapidamente. A equipe dominou a posse e explorou as fragilidades defensivas do São Bernardo. Estêvão, com apenas 17 anos, teve a primeira grande chance e foi decisivo.

O São Bernardo tentou reagir, mas mostrou pouca resistência. A equipe do técnico Catalá apostou em um esquema defensivo, mas não conseguiu conter o tricampeão. O Palmeiras seguiu pressionando, e o segundo gol parecia questão de tempo.

Antes do intervalo, Estêvão marcou novamente, e Flaco López ampliou no início do segundo tempo, consolidando a vitória. O jovem quase fez um hat-trick, mas teve um gol anulado.

A partida também marcou as estreias dos zagueiros Micael e Bruno Fuchs. Vitor Roque, recém-anunciado, não jogou e deve se apresentar ao clube nos próximos dias.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.