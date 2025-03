Palmeiras anuncia a contratação de Vitor Roque para fortalecer elenco

Nesta sexta-feira, 28 de outubro, o Palmeiras fez um anúncio significativo ao confirmar a contratação do atacante Vitor Roque, que estava no Barcelona. O novo vínculo do jogador com o clube paulista se estenderá até dezembro de 2029.

Logo após a confirmação da transação, Vitor Roque foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e sua inscrição no Campeonato Paulista foi oficializada. Com isso, ele poderá fazer sua estreia pelo Verdão já neste sábado, 29 de outubro, em uma partida contra o São Bernardo, válida pelas quartas de final do torneio.

O jovem atacante, de apenas 20 anos, tem uma trajetória que inclui passagens pelas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro. Após um período menos expressivo na Europa, onde atuou pelo Barcelona e pelo Real Betis, Vitor retorna ao futebol brasileiro com a experiência adquirida.

Os torcedores palmeirenses lembram com carinho de sua passagem pelo Athletico-PR, onde se destacou em duas temporadas. Durante seu tempo no Furacão, Vitor Roque anotou 28 gols e forneceu 10 assistências em 81 jogos disputados.

A chegada do atacante faz parte da estratégia do Palmeiras para fortalecer seu elenco em vista do Mundial de Clubes. O clube também havia contratado recentemente o veloz Paulinho, ex-jogador do Atlético-MG, que ainda não teve a oportunidade de estrear devido a uma lesão.

Além disso, em 2025, a diretoria alviverde adicionou ao plantel o atacante Facundo Torres, o meio-campista Emiliano Martínez e os zagueiros Micael e Bruno Fuchs. Os dois últimos defensores foram igualmente registrados no Paulista nesta sexta-feira e estão aptos para estrear.

Com os novos reforços à disposição, o Palmeiras se prepara para retornar aos gramados neste sábado às 20h30 (horário de Brasília), quando enfrentará o São Bernardo no Estádio 1º de Maio em busca da classificação nas quartas de final do Estadual.