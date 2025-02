Mirassol demite Barroca mesmo após classificação no Paulistão

Apesar de já estar classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Mirassol atravessa um momento delicado, acumulando uma série de cinco partidas sem vitórias. A situação levou à demissão do técnico Eduardo Barroca, anunciada na última sexta-feira, um dia após a derrota por 3 a 0 contra o Bragantino.

Eduardo Barroca, que havia sido contratado em dezembro de 2024 com a missão de liderar a equipe tanto no estadual quanto na Série A do Campeonato Brasileiro, esteve à frente do Leão em 11 partidas durante o Paulistão. Ele assumiu o cargo após a saída de Mozart, que se transferiu para o Coritiba.

Durante sua passagem pelo Mirassol, Barroca alcançou um aproveitamento de 48%, contabilizando cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. O início da campanha no estadual foi promissor, com a equipe liderando a tabela após conquistar cinco triunfos nas seis primeiras rodadas.

No entanto, o desempenho da equipe deteriorou-se drasticamente nas rodadas seguintes, resultando em quatro derrotas seguidas para adversários como São Paulo, Ponte Preta, Novorizontino e Bragantino, além de um empate em casa contra o Noroeste. No total, o Mirassol sofreu 12 gols nas últimas cinco partidas disputadas.

Em diversas entrevistas coletivas, Barroca mencionou que o cansaço excessivo dos atletas devido à maratona de jogos foi um fator determinante para os resultados negativos, o que teria gerado uma sobrecarga mental nos jogadores.

A assessoria do Mirassol declarou que a decisão pela demissão de Barroca ocorreu em comum acordo e que Ivan Baitello, auxiliar da comissão técnica permanente, assumirá interinamente o comando da equipe até que um novo treinador seja definido.

No cenário atual do campeonato, o Leão ocupa a segunda posição no Grupo A com 16 pontos e garantiu sua vaga na próxima fase. Nas quartas de final, o time enfrentará o Corinthians no Estádio Neo Química durante o feriado de Carnaval.

Antes deste embate decisivo, o Mirassol ainda disputará a última rodada da fase inicial do torneio contra o Palmeiras neste domingo às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol.