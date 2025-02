CBF anuncia calendário completo do Campeonato Brasileiro 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última quarta-feira, dia 12, o calendário completo das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, que terá início no dia 29 de março e se estenderá até 21 de dezembro. No entanto, os horários das partidas ainda não foram definidos e a entidade responsável pelo torneio promete detalhar essa informação nas próximas semanas.

É importante ressaltar que a competição contará com uma pausa significativa, programada para ocorrer entre junho e julho, devido à participação dos clubes Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes. Durante esse intervalo, serão realizadas 12 rodadas do campeonato antes do torneio internacional nos Estados Unidos.

O início da competição promete ser eletrizante, pois o primeiro final de semana de jogos colocará em confronto os dois principais clubes do ano anterior: o atual campeão Palmeiras enfrentará o vice-campeão Botafogo no Allianz Parque. Além disso, a presença de Neymar é um ponto a ser observado; o jogador possui contrato até o final de junho e, caso não renove sua ligação com o clube, poderá participar de apenas 12 rodadas da competição.