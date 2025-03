Corinthians e Palmeiras despontam como favoritos nas semifinais do Paulistão

Com a definição das semifinais do Campeonato Paulista, a disputa se intensifica, trazendo à tona o que parece ser uma competição acirrada entre os principais clubes do estado. O Corinthians, com sua invencibilidade e entrosamento notável, e o Palmeiras, que mostra um crescimento significativo na reta final, emergem como os principais favoritos ao título.

Corinthians lidera e encara duplo desafio

Atualmente, o Corinthians lidera a tabela geral do campeonato, apresentando um desempenho exemplar. Com um meio de campo robusto e criativo, especialmente pelas jogadas de Garro, a equipe alvinegra se destaca. No ataque, a combinação da inteligência de Memphis Depay com o oportunismo de Yuri Alberto, que atravessa uma fase goleadora notável, tem proporcionado grandes resultados.

Apesar de sua força, o Timão enfrenta o desafio adicional da fase prévia da Libertadores, onde se verá frente ao tradicional Barcelona de Guayaquil. Essa situação pode impactar sua concentração nas finais do Estadual.

Palmeiras cresce na reta final

Por outro lado, o Palmeiras chega às semifinais após superar dificuldades iniciais e alcançar a segunda melhor campanha geral. A equipe alviverde não pode ser subestimada, especialmente pela experiência em decisões.

O jovem atacante Estevão, de apenas 17 anos, tem se destacado como uma das revelações do futebol brasileiro, enquanto Vitor Roque, um novo reforço de 19 anos, também promete contribuir para o sucesso do time sob o comando de Abel Ferreira.

As equipes da dupla San-São enfrentam desafios distintos nesta fase do torneio. O São Paulo tem demonstrado competitividade diante de adversários fortes e possui potencial para surpreender. Para avançar, no entanto, precisará elevar seu nível de jogo e contar com atuações brilhantes de Lucas Moura.

Por sua vez, o Santos também é visto como um possível azarão na competição. Com Neymar no elenco e uma sequência recente de vitórias, o Peixe pode surpreender os adversários nos clássicos.

A expectativa é alta para essas semifinais, que reúnem as quatro grandes forças do futebol paulista após um hiato de seis anos.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.