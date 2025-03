São Paulo vence Novorizontino e avança para semifinais do Paulista

O São Paulo Futebol Clube garantiu sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o Novorizontino por 1 a 0, em uma partida realizada na noite desta segunda-feira (3) no Estádio do Morumbi. O único gol da partida foi anotado pelo centroavante argentino Calleri, que confirmou a vitória e o avanço da equipe tricolor na competição.

O jogo não foi fácil para o São Paulo, que jogou em casa, mas teve dificuldades para abrir o placar. O gol decisivo surgiu apenas aos 17 minutos do segundo tempo, quando Oscar fez um lançamento preciso em direção a Lucas Moura. Em uma jogada de velocidade, Moura conseguiu escapar da defesa adversária e realizou um cruzamento rasteiro para Calleri, que não teve dificuldade em concluir para o fundo das redes.

As quartas de final do torneio paulista começaram no último sábado (1), com o Palmeiras derrotando o São Bernardo por 3 a 0, em uma exibição dominante no Estádio Primeiro de Maio. O destaque da partida foi o atacante Estêvão, que marcou dois gols, enquanto Flaco López também contribuiu com um gol, completando a vitória.

No dia seguinte, Corinthians e Santos se garantiram nas semifinais. O Timão superou o Mirassol por 2 a 0, com gols do holandês Memphis Depay e do paraguaio Ángel Romero. Por sua vez, o Santos venceu o Bragantino pelo mesmo placar, com João Schmidt e Neymar anotando os gols da partida.

Com os resultados das quartas de final, as semifinais do Campeonato Paulista estão definidas: São Paulo enfrentará o Palmeiras, enquanto Corinthians medirá forças com o Santos.