Corinthians anuncia ampliação na capacidade da Neo Química Arena

A Polícia Militar do Estado de São Paulo confirmou a autorização para a ampliação da capacidade da Neo Química Arena, estádio do Corinthians em Itaquera, na zona leste da capital paulista. O novo laudo de segurança permite a inclusão de 1.060 assentos, elevando a capacidade total do estádio para 48.905 espectadores.

A decisão foi tomada após uma minuciosa inspeção na arena e uma visita técnica realizada por representantes do poder público. Como resultado, o clube poderá agora comercializar um maior número de ingressos. No setor sul, que fica atrás de um dos gols, foram acrescentados 212 lugares, enquanto os camarotes — que representam a área mais exclusiva da arena — ganharam a autorização para a venda adicional de 462 ingressos por partida.

Distribuição dos novos assentos na Neo Química Arena:

Setor Norte : 83 lugares

: 83 lugares Setor Sul : 212 lugares

: 212 lugares Leste Inferior : 50 lugares

: 50 lugares Oeste Inferior : 203 lugares

: 203 lugares Oeste Superior : 50 lugares

: 50 lugares Camarotes: 462 lugares

Neo Química Arena informa: aumento de capacidade para 2025.



A Neo Química Arena possui uma nova capacidade máxima a partir de 2025, visando atender cada vez mais torcedores nas partidas do Corinthians na Casa do Povo. Sem a necessidade de obras de expansão, o estádio alvinegro… pic.twitter.com/sF9zWOyLVN — Corinthians (@Corinthians) February 17, 2025

No último jogo realizado na quarta-feira contra o Santos, o Corinthians atingiu um novo recorde de público, com a venda de 47.695 ingressos. Somando os não pagantes e os profissionais de imprensa, o total presente foi de 48.169 pessoas.

Apesar do aumento na capacidade, a lotação máxima do estádio ainda é restrita aos clássicos contra outros times paulistas, que são realizados com torcida única. Em partidas contra equipes visitantes, o Corinthians precisa reservar uma porcentagem das cadeiras do setor sul para os torcedores adversários, resultando em uma quantidade menor de assentos disponíveis devido à necessidade de segurança imposta pelo cordão de isolamento.