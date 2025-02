Corinthians vence Santos em clássico e consolida liderança no Campeonato Paulista

Na noite de quarta-feira (12), o Corinthians saiu vitorioso do clássico contra o Santos, realizado na Neo Química Arena. Com um desempenho notável do atacante Yuri Alberto, que marcou os dois gols da partida, o Timão triunfou por 2 a 1, consolidando-se na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista.

O Santos, que descontou com um gol de Guilherme, pressionou até os minutos finais em busca do empate, mas não conseguiu evitar a derrota. Com essa vitória, o Corinthians soma 25 pontos e se prepara para enfrentar a Portuguesa no próximo sábado, dia 15, no novo estádio do Pacaembu.

Por outro lado, o Santos permanece na terceira posição do Grupo B com apenas nove pontos. A equipe precisará vencer seu próximo compromisso contra o Água Santa, agendado para domingo, 16 de abril, na Vila Belmiro, se quiser alimentar as esperanças de classificação para a fase final do torneio.

Primeiro Tempo Dominante do Corinthians

No início da partida, o Corinthians controlou a posse de bola, embora o primeiro momento de perigo tenha sido criado pelo Santos. Neymar teve uma chance clara logo aos quatro minutos, mas sua finalização foi desviada à direita do gol defendido por Hugo Souza.

Aos oito minutos, um incidente gerou tensão quando Matheuzinho pisou no pé de Guilherme. Apesar da preocupação momentânea e da reunião dos jogadores ao redor do árbitro, a situação foi resolvida sem maiores consequências.

O Corinthians respondeu em cobrança de falta de Rodrigo Garro, mas o goleiro Gabriel Brazão estava atento e fez a defesa. O Timão abriu o placar aos 20 minutos: André Ramalho interceptou um contra-ataque santista e tocou para Matheuzinho. Este encontrou José Martínez, que cruzou para Yuri Alberto marcar seu primeiro gol da noite.

Embora estivesse atrás no placar, o Santos não se deixou abater. Aos 26 minutos, Thaciano aproveitou um erro da defesa corintiana e passou para Neymar, que finalizou com categoria, mas viu sua tentativa ser defendida por Hugo Souza. Na sequência da jogada, Tiquinho não conseguiu finalizar com precisão.

O Corinthians ampliou sua vantagem aos 43 minutos. Garro lançou Memphis dentro da área; o holandês dominou e deixou Yuri Alberto livre para marcar novamente.

Neymar teve destaque durante a primeira etapa com dribles desconcertantes, mas suas tentativas não resultaram em gols.

Pressão santista no segundo tempo

O Santos também fez alterações visando melhorar seu desempenho. Escobar e JP Chermont foram inseridos em campo para dar mais dinâmica ao ataque. As provocações entre os torcedores e Neymar continuaram ao longo da partida.

Em uma jogada culminante para o Peixe, Guilherme conseguiu marcar aos 30 minutos após cruzamento de Soteldo. O time santista parecia revigorado após esse gol e intensificou sua pressão sobre o gol corintiano.

Apesar das mudanças feitas por Ramón Díaz e da melhora no rendimento da equipe visitante, o resultado final se manteve em 2 a 1 favorável ao Corinthians.

Homenagem ao novo camisa 10

Antes do início da partida, uma homenagem especial foi feita ao novo camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay. Os torcedores levantaram um mosaico com seu número e exibiram um bandeirão em sua homenagem durante a execução do hino nacional.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.