Corinthians vence, mas Depay pede mais do time: ‘Queremos títulos’

Na noite da última quarta-feira (12/02), o Corinthians conquistou uma vitória significativa ao derrotar o Santos por 2 a 1, em um emocionante confronto realizado na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A torcida alvinegra deixou o estádio em clima de festa, celebrando a primeira vitória em clássicos deste ano.

Depay brilha e elogia torcida

Entre os protagonistas da partida, Memphis Depay destacou-se não apenas pela performance em campo, mas também pela alegria demonstrada ao final do jogo. O atacante holandês expressou seu encantamento com a vibrante atmosfera criada pelos torcedores durante toda a partida. (Feliz com a vitória. Penso que criamos algumas chances no começo, que foi difícil para a gente se achar no jogo. No fim achei bem, a atmosfera foi incrível, eu me sinto em casa aqui), comentou Depay.

No entanto, o jogador também fez questão de abordar a necessidade de evolução dentro da equipe. (Claro que temos que melhorar, especialmente quando temos a bola. Temos que achar algo no nosso DNA para jogar um jogo mais posicional, nos entender mais, e fazer o time se envolver mais), ressaltou.

Estreia com a camisa 10 do Timão

A partida também marcou um momento especial para Depay, que jogou pela primeira vez vestindo a camisa número 10 do Timão. Essa troca gerou certa polêmica, uma vez que a numeração anteriormente pertencia ao jogador Rodrigo Garro, que agora utiliza a camisa 8. Refletindo sobre essa nova fase, Memphis expressou sua satisfação: (Ganhamos muitos jogos, tivemos uma arrancada e estou feliz aqui. Claro que jogar agora com o número 10 é um prazer, algo que sonhava em uma importante temporada).

Por fim, o atacante enfatizou seu comprometimento com o clube e a ambição de conquistar títulos: (Com o apoio e o caráter que temos aqui, vamos seguir treinando bem para continuar melhorando; isso é o mais importante. Queremos ganhar títulos).

