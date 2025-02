Neymar destaca desempenho do Santos e critica qualidade da bola no Campeonato Paulista

Neymar Júnior, ícone do futebol brasileiro, expressou sua insatisfação após a derrota do Santos por 2 a 1 contra o Corinthians, na noite de quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Esta partida marcou o retorno do craque aos clássicos em seu país natal, e apesar de sua boa participação em campo, o resultado não foi favorável.

O jogador reconheceu a dificuldade que é jogar no estádio corintiano, que conta com uma das torcidas mais fervorosas do Brasil. No entanto, Neymar enfatizou que a equipe santista apresentou uma performance superior em comparação aos jogos anteriores. “Acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros jogos que realizamos. Foi no detalhe. Clássico é assim, é decidido no detalhe”, afirmou.

Além de comentar sobre a partida, Neymar também aproveitou a oportunidade para criticar a qualidade da bola utilizada no campeonato estadual. Assim como Filipe Luís já havia mencionado anteriormente em relação ao Campeonato Carioca, o atacante manifestou sua opinião de que a esfera precisa passar por melhorias para que o torneio possa ser valorizado adequadamente. “Com todo respeito à Penalty, acho que eles têm que melhorar um pouquinho mais nesta bola. Outro dia o Filipe Luís falou e concordo com ele; essa bola é muito ruim. Precisamos de uma melhoria para ajudar nosso campeonato”, destacou.

A declaração de Neymar ecoa um sentimento compartilhado entre atletas, que buscam sempre condições ideais para demonstrar seu talento e contribuir para o crescimento do futebol brasileiro.