Santos se prepara para finais do Paulista com incertezas sobre convocados

O Santos Futebol Clube enfrenta uma situação delicada que pode afetar sua estratégia para a final do Campeonato Paulista. A convocação de três jogadores chave, Neymar, representando a Seleção Brasileira, e os venezuelanos Tomás Rincón e Soteldo, tem gerado grande preocupação no clube. A Data-Fifa ocorrerá entre os dias 20 e 25 de março, coincidindo com a disputa das finais do Estadual, com o primeiro jogo marcado para o dia 16 e o segundo para o dia 27.

Ausência de Neymar compromete preparação para a final e o Brasileirão

Neymar figura na pré-lista do técnico Tite para os amistosos contra Colômbia e Argentina, o que pode representar uma perda significativa para o Santos, especialmente em um momento crucial de preparação. A ausência do craque não só afetaria a final do Paulistão, como também prejudicaria o time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que se inicia em 29 de março. Caso Neymar não avance até a final, o Santos também enfrentaria a desvantagem de não contar com ele nos treinos preparatórios.

Convocações de Rincón e Soteldo também geram preocupação

Além de Neymar, as convocações de Rincón e Soteldo geram insegurança na equipe. Pedro Caixinha, técnico do Santos, valoriza a contribuição da dupla. Embora Rincón tenha perdido espaço na titularidade, continua sendo uma opção frequente para o treinador. Já Soteldo, atravessa um ótimo momento e tem sido fundamental para o desempenho ofensivo da equipe.

“Não posso prever quem serão nossos adversários e nem falar sobre hipóteses. Mas temos três jogadores convocáveis e vamos nos adaptar em nosso planejamento caso eles não estejam disponíveis”, afirmou Caixinha após a partida contra o RB Bragantino.

Agora, o Santos aguarda ansiosamente as definições sobre as convocatórias para ajustar sua preparação. Porém, antes de pensar na final do Paulistão, a equipe precisa superar as semifinais, onde enfrentará Palmeiras ou Corinthians, com o resultado sendo anunciado nesta segunda-feira, 03 de março.

