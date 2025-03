Neymar pode retornar ao Barcelona após fim de contrato com o Santos

Em recente entrevista à rádio catalã RAC 1, André Cury, agente de Neymar e de diversos outros talentos do futebol brasileiro, abordou a situação atual do atacante, que ainda possui vínculo com o Santos até o meio deste ano. Cury enfatizou que Neymar se encontra em fase de recuperação no Brasil, onde busca reencontrar sua melhor forma após um período complicado devido a lesões.

“Neymar se tornará um ‘agente livre’ em julho e está focado em retomar seu nível de desempenho. Ele está ciente de que sua saída do Barcelona não foi a decisão ideal. Se surgir a oportunidade de retornar ao clube catalão, ele aceitaria com grande entusiasmo”, afirmou Cury durante a conversa.

Desempenho crescente no Santos

Após retornar ao Santos no início de 2023 para revitalizar sua carreira, o jogador vem apresentando um desempenho notável nos últimos jogos. Nos quatro confrontos mais recentes, Neymar anotou três gols e forneceu três assistências, contribuindo significativamente para a campanha do clube no Campeonato Paulista.

No último domingo, o camisa 10 teve papel fundamental na vitória da equipe sobre o Red Bull Bragantino, o que garantiu ao Santos uma vaga na semifinal do torneio estadual. O futuro do jogador continua sendo um tema quente nas discussões esportivas, especialmente considerando seu histórico vitorioso no Barcelona, onde jogou entre 2013 e 2017 ao lado de estrelas como Lionel Messi e Luis Suárez.