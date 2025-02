Neymar revela conversa com Guardiola sobre proposta do Bayern de Munique

O mundo do futebol foi surpreendido por uma revelação recente do craque brasileiro Neymar, que compartilhou detalhes de uma proposta quase concretizada para se juntar ao Bayern de Munique. Durante sua participação no podcast PodPah, Neymar contou sobre uma conversa decisiva que teve com o renomado técnico Pep Guardiola, logo após deixar o Barcelona.

Segundo Neymar, o encontro ocorreu durante um período sabático em que ele estava na Suíça para receber o prêmio Puskás. Em uma noite inusitada, seu pai, Neymar Pai, chegou ao seu quarto acompanhado por Guardiola e um tradutor, trazendo uma proposta tentadora. “Eu estava com sono, de cueca e camiseta, quando abri a porta e encontrei meu pai e o Guardiola lá”, relembrou o jogador.

Guardiola, então sem clube, expressou seu desejo de contar com Neymar em seu novo projeto, embora não tenha revelado imediatamente qual era a equipe. Ele disse: “Vem jogar comigo que vou te fazer o melhor”. A conversa tomou um rumo ainda mais intrigante quando Guardiola apresentou um plano audacioso para o atacante brasileiro. “Ele me disse que eu deveria marcar 60 gols em uma temporada, ou ele mudaria de nome”, revelou Neymar, impressionado com a confiança do treinador.

Após insistir para saber qual era o clube em questão, Guardiola finalmente mencionou o Bayern de Munique. “Ele comentou sobre como a cidade era fria e que não poderia ser comparada a Barcelona ou Madrid, mas garantiu que cuidaria bem de mim”. No entanto, apesar da oferta tentadora e da visão compartilhada por Guardiola, Neymar decidiu seguir para o Barcelona, onde formou um dos trios ofensivos mais temidos da história do futebol ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez.

Enquanto isso, Guardiola assumiu o comando do Bayern de Munique por três temporadas antes de se transferir para o Manchester City, onde permanece até os dias atuais. A decisão de Neymar moldou sua carreira e deixou uma marca indelével na história do futebol mundial.