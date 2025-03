Acidente na Anhanguera deixa jogador do Red Bull Bragantino em estado grave

Pedro Severino, jogador do Red Bull Bragantino de apenas 19 anos, está em estado grave após acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira.

Pedro Severino, atacante do sub-20 do Bragantino, teve um grave traumatismo craniano após acidente na Rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. O carro colidiu contra a traseira de um caminhão. Pedro estava no banco do passageiro.

Pedro Severino passa por cirurgia na cabeça e deve ser transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e foi anunciado na semana passada. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou no Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu apenas ferimentos leves. Pedro Castro tem 18 anos e também atua no sub-20.

A Polícia Rodoviária não informou se os condutores do carro e do caminhão também ficaram feridos. Eles passaram pelo teste de bafômetro e não se constatou consumo de álcool.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi informa que dois jovens, 18 e 19 anos, deram entrada no Pronto-Socorro nesta terça-feira (04), às 6h17, vítimas de acidente ocorrido na Rodovia Anhanguera. Os pacientes foram prontamente atendidos pela equipe médica, seguindo todos os protocolos de emergência. O jovem, de 19 anos, encontra-se em procedimento cirúrgico e seu estado é grave. O outro paciente, de 18 anos, teve apenas escoriações e está em observação nota oficial

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente.

O QUE DIZ O RED BULL BRAGANTINO?

“O Red Bull Bragantino informa que tomou conhecimento do acidente envolvendo os atletas Pedro Castro e Pedro Severino, da equipe sub-20. Os jogadores retornavam do período de folga para apresentação ao clube quando o veículo em que estavam se envolveu em uma colisão com uma carreta. Nenhum deles estava na direção. Desde o momento em que foi notificado sobre o ocorrido, o Red Bull Bragantino tem acompanhado de perto a situação dos atletas, prestando todo o suporte necessário”.