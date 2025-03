Vini Jr. reafirma compromisso com o Real Madrid apesar do interesse da Arábia Saudita

Na próxima terça-feira, 4 de abril, o Real Madrid iniciará sua caminhada nas oitavas de final da UEFA Champions League, enfrentando o Atlético de Madrid, seu tradicional rival da capital espanhola. Este confronto, que promete ser intenso, acontece logo após um embate recente entre as duas equipes no Campeonato Espanhol, que resultou em um empate. As expectativas estão altas, especialmente em relação a Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, que são considerados os principais responsáveis por balançar as redes para os merengues.

Em uma entrevista concedida na véspera desse importante duelo, Vinícius Júnior abordou o crescente interesse do futebol saudita em sua contratação. Apesar das especulações sobre uma possível transferência para a liga árabe, o jogador demonstrou confiança em sua atual situação. “Estou muito tranquilo sobre o interesse da Arábia Saudita porque tenho contrato com o Real até 2027 e espero que possamos renovar o quanto antes. Estou vivendo meu sonho aqui, jogando com os melhores jogadores sob a orientação do melhor treinador e do melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor”, afirmou Vini Jr., que recentemente alcançou a marca de 300 partidas pelo clube.

Referente ao confronto contra o Atlético, Vini destacou a importância do jogo e a emoção que ele representa. “Será um grande jogo; nós gostamos de clássicos. Sempre esperamos essas partidas e esta será minha primeira vez enfrentando o Atlético na Champions. Esperamos que seja uma linda festa para nossa torcida“, comentou.

A arbitragem também foi tema da conversa. O atacante brasileiro analisou a postura dos juízes nas competições europeias e como isso impacta o jogo. “Os árbitros na Europa tendem a proteger mais os jogadores que proporcionam espetáculo. Não gosto muito de falar sobre arbitragem, mas é fundamental que eles façam um bom trabalho. O que me incomoda é quando não aplicam cartão amarelo para outros jogadores e, na primeira vez que reclamo, sou advertido. Tenho consciência de que às vezes faço coisas que não deveria, mas estou me esforçando para melhorar e me manter mais calmo a cada partida”, concluiu.