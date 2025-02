Vini Jr. enfrenta ofensas racistas durante partida na Espanha

No contexto de uma partida de futebol que ganhou destaque pela sua polêmica, o jogador brasileiro Vini Jr. foi alvo de ofensas raciais enquanto se preparava para a continuidade do jogo. O incidente ocorreu quando o atleta parou próximo à torcida adversária, onde um grupo de torcedores se destacou por suas provocações, incluindo gestos imitando comportamentos de macacos.

Durante o momento de hostilidade, um jovem torcedor foi flagrado realizando gestos ofensivos, coçando as axilas e reforçando as provocações dirigidas ao brasileiro. Em resposta, Vini Jr. reagiu com risadas e interagiu com os torcedores, desafiando-os a intensificarem seus insultos.

Para tentar amenizar a situação, o meio-campista espanhol Dani Ceballos se aproximou de Vini Jr., aparentemente em uma tentativa de acalmá-lo diante das ofensas que estavam sendo proferidas.

O clima hostil não se limitou apenas a Vini Jr., já que o meia Marco Asensio também sofreu xingamentos por parte da torcida presente no estádio. Em um esforço para combater esses comportamentos inaceitáveis, os telões do local exibiram uma mensagem clara e direta: “Não aos cantos racistas, xenófobos e intolerantes; encoraje e apoie a equipe respeitando a equipe rival.”

Este não é um episódio isolado na carreira de Vini Jr., que tem enfrentado reiterados casos de racismo em competições na Espanha nos últimos anos. O jogador chegou a solicitar a interrupção de partidas quando foi alvo de ofensas raciais durante os jogos, demonstrando sua determinação em lutar contra essas práticas discriminatórias dentro do esporte.