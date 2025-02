Real Madrid e Vini Jr iniciam conversas por renovação de contrato

O atacante Vinicius Junior, atualmente vinculado ao Real Madrid até junho de 2027, não demonstra pressa em relação às negociações para a renovação de seu contrato. As conversas, que se encontram em fase inicial, visam adequar os interesses de ambas as partes e devem se prolongar ao longo do tempo.

A valorização do jogador, especialmente após ter sido agraciado com o título de melhor jogador do mundo no FIFA The Best, impulsiona essas discussões. O contrato vigente, assinado em outubro de 2023, possui uma cláusula rescisória estipulada em 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões), o que oferece uma segurança considerável para o atleta.

Embora a renovação possa indicar uma maior estabilidade na carreira de Vinicius no clube merengue, há também um cenário externo que envolve a Arábia Saudita. O governo saudita, através do Fundo Público de Investimento (PIF), continua interessado em contar com o jogador, não apenas como atleta, mas também como embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será realizada no país asiático.

Apesar da resistência de Vinicius às propostas durante a janela de transferências de meio de 2024, seu futuro ainda permanece incerto. O atacante apresenta números significativos nesta temporada, com 17 gols e nove assistências em 28 jogos. Entretanto, uma pequena lesão muscular e um histórico recente de suspensões – acumulando 11 cartões amarelos e um vermelho – impactaram sua continuidade nas partidas.

A pressão sobre Vinicius se intensificou com o desempenho crescente de seus companheiros Mbappé e Rodrygo, além dos desafios enfrentados fora das quatro linhas, incluindo episódios de racismo nos estádios espanhóis. No último confronto pelo Campeonato Espanhol, o ataque formado por Vinicius, Mbappé, Rodrygo e Bellingham não conseguiu evitar a derrota do Real Madrid para o Espanyol. Em outra partida importante pela semifinal da Copa do Rei contra o Leganés, Vinicius atuou por apenas 45 minutos e recebeu um cartão amarelo.

Nos próximos dias, o jogador terá a oportunidade de aliviar ou acentuar essa pressão em dois jogos cruciais: no sábado, contra o Atlético de Madrid pela liderança do Campeonato Espanhol e na terça-feira seguinte contra o Manchester City nos playoffs das oitavas da UEFA Champions League.