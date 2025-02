Confira os confrontos das oitavas de final da Champions League

A temporada 2024/25 da UEFA Champions League, que introduziu mudanças significativas em seu formato, avança para as oitavas de final. Na última sexta-feira, a entidade organizadora realizou o sorteio que definiu os confrontos da próxima fase, revelando duelos emocionantes, incluindo o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o embate entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, além do esperado confronto entre PSG e Liverpool.

The road to Munich is set.#UCLdraw pic.twitter.com/M2ChMOgR8u — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2025

PSG x Liverpool

Após um expressivo 10 a 0 no agregado sobre o Brest, o Paris Saint-Germain entra em campo com elevada confiança ao enfrentar o Liverpool, que terminou a fase de grupos com a melhor campanha. Embora o adversário anterior tenha proporcionado uma disputa relativamente tranquila, a impressionante performance coletiva sob o comando de Luis Enrique traz otimismo para os torcedores parisienses.

Ambas as equipes são conhecidas por seus ataques robustos nesta temporada. Enquanto Ousmane Dembélé vive uma fase positiva, Mohamed Salah se destaca ainda mais. Em termos defensivos, o Liverpool apresenta um sistema mais sólido que o do PSG. Apesar de algumas oscilações recentes, os ingleses são considerados favoritos neste confronto.

Club Brugge x Aston Villa

A vitória sobre a Atalanta elevou consideravelmente a moral do Club Brugge. Com triunfos tanto na Bélgica quanto na Itália, a equipe belga demonstra que não está apenas participando das oitavas de final. Contudo, encarar o Aston Villa será um desafio considerável.

O time inglês, reforçado por jogadores como Marcus Rashford e Marco Asensio, entra como favorito para avançar às quartas de final. Nos encontros anteriores durante a fase de grupos, o Brugge venceu por 1 a 0; no entanto, as mudanças significativas na equipe comandada por Unai Emery nos últimos meses poderão influenciar o resultado desta vez.

Real Madrid x Atlético de Madrid

Após uma fase de grupos conturbada, o Real Madrid recuperou sua força habitual na Champions League. Com um desempenho dominante na partida contra o Manchester City e contando com estrelas como Jude Bellingham e Vinícius Júnior, o clube se posiciona como um dos principais candidatos ao título.

Antes de buscar mais uma taça, no entanto, será necessário superar um grande desafio: enfrentar o Atlético de Madrid em um clássico que já decidiu a competição em duas ocasiões anteriores. Os rivais empataram em suas duas últimas partidas nesta temporada, prometendo um duelo equilibrado. Apesar da força ofensiva do Real Madrid, a vantagem do Atlético em casa adiciona uma camada extra de complexidade ao confronto.

PSV x Arsenal

A classificação diante da Juventus foi um grande feito para o PSV Eindhoven. Agora, nas oitavas de final, a equipe holandesa busca manter sua boa fase contra um Arsenal que se destacou na fase de grupos. Contudo, as lesões que afligem os atacantes Gabriel Jesus e Kai Havertz representam desafios para Mikel Arteta.

Apesar das dificuldades enfrentadas devido à falta de opções no ataque, o Arsenal permanece como favorito, embora precise equilibrar suas ambições nas competições nacionais e europeias.

Feyenoord x Inter de Milão

A vitória sobre o Milan chamou atenção para a capacidade do Feyenoord nesta edição da Champions League. Já tendo desafiado times grandes como Bayern de Munique e Manchester City durante a fase de grupos, a equipe holandesa terá pela frente a forte Inter de Milão.

A defesa da Inter é uma das melhores da competição, tendo sofrido apenas um gol em oito partidas até agora. Apesar disso, os italianos precisam melhorar seu desempenho ofensivo para se consolidarem como favoritos nesse duelo contra o Feyenoord.

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen

A jornada do Bayern na atual edição da Champions League tem sido desafiadora. A equipe bávara passou por dificuldades para vencer o Celtic e apresentou resultados abaixo das expectativas até aqui. A pressão aumenta sobre Julian Nagelsmann para elevar a performance do time.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen vem mostrando qualidade e é visto como leve favorito para avançar após ter se destacado na temporada anterior. Os dois times já se enfrentaram três vezes nesta temporada, com um empate e uma vitória para cada lado.

Borussia Dortmund x Lille

O Borussia Dortmund avançou com facilidade diante do Sporting e agora enfrenta o Lille em um confronto que promete ser equilibrado. Sob nova gestão técnica com Niko Kovac, o Dortmund busca reencontrar seu futebol assertivo da última temporada.

O Lille tem se mostrado uma surpresa positiva nesta edição e possui leve favoritismo baseado em seu momento atual melhor do que o do Dortmund.

Benfica x Barcelona

Após uma batalha difícil contra o Monaco, que quase levou à prorrogação, o Benfica agora enfrenta um dos gigantes europeus: o Barcelona. O recente trauma da virada sofrida contra os catalães ainda pesa na memória dos torcedores benfiquistas.

O Barcelona chega à fase eliminatória com uma campanha invicta desde 2024 e lidera atualmente La Liga. Com Hansi Flick no comando e possuindo um ataque potente, os catalães são amplamente considerados favoritos para avançar.

Datas Importantes da Champions League