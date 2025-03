São Paulo registra fevereiro mais quente desde 1943

O mês de fevereiro de 2023 foi marcado por recordes de temperatura na cidade de São Paulo, que vivenciou o fevereiro mais quente desde o início das medições pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1943. De acordo com os dados coletados, a média das temperaturas máximas atingiu impressionantes 31,9°C, superando em 3,9°C a média climatológica para o período, que é de 29°C.

Durante o mês, 23 dos 28 dias apresentaram temperaturas máximas superiores a 30ºC, com 12 desses dias registrando marcas iguais ou acima de 33ºC. O dia 18 de fevereiro destacou-se como o mais quente do mês, com os termômetros alcançando a marca de 34ºC. Em contrapartida, a temperatura mínima registrada foi de 18,3°C no dia seguinte, 19 de fevereiro.

No que diz respeito às precipitações, fevereiro apresentou índices próximos da média histórica. O Inmet reportou um total de 287,8 milímetros (mm) acumulados ao longo dos 28 dias do mês, representando cerca de 11% acima da média habitual de chuvas para esse período, que é de 258 mm. A maior parte das chuvas ocorreu durante a primeira quinzena do mês, período em que a capital paulista enfrentou intensos temporais.

As previsões meteorológicas indicam que as altas temperaturas devem persistir em São Paulo. O Brasil atravessa atualmente a quinta onda de calor do ano, o que poderá levar diversas capitais brasileiras, incluindo a capital paulista, a registrar novos recordes de calor.

As projeções apontam que São Paulo poderá experienciar temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média esperada para março. Esse cenário se estende também a outras regiões do país, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. A expectativa é que essa onda de calor se prolongue até o dia 6 de março.