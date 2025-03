Mundo tem 24 superbilionários com fortunas acima de US$ 50 bilhões

A recente análise da Altrata, publicada pelo The Wall Street Journal, revela que a maioria dos superbilionários globais provém do setor tecnológico, um reflexo do impacto significativo da inteligência artificial nos negócios em 2024. Este fenômeno não apenas elevou o status financeiro de muitos empresários, mas também evidenciou uma preocupante falta de diversidade nesse grupo elitizado.

O destaque vai para Elon Musk, CEO da Tesla, cuja fortuna alcançou impressionantes US$ 419,4 bilhões, consolidando sua posição como o homem mais rico do mundo. Ao longo do ano, Musk viu seu patrimônio crescer em mais de US$ 180 bilhões, tornando-se o indivíduo que mais ganhou riqueza no período. Outros magnatas tecnológicos também se beneficiaram consideravelmente; Mark Zuckerberg, da Meta, acrescentou mais de US$ 90 bilhões à sua fortuna, enquanto Larry Ellison, cofundador da Oracle, e Jensen Huang, da Nvidia, aumentaram suas riquezas em mais de US$ 80 bilhões e US$ 70 bilhões, respectivamente.

Superbilionários globais dominam o ranking

Em um total de apenas 24 indivíduos que compõem o seleto grupo dos superbilionários – aqueles com patrimônio superior a US$ 50 bilhões – observa-se que a composição desse grupo é predominantemente masculina e majoritariamente estadunidense. Apenas três mulheres estão incluídas na lista e somente sete das empresas são sediadas fora dos Estados Unidos.

Este cenário levanta questões sobre a evolução das fortunas ao longo do tempo. A primeira lista anual da Forbes foi divulgada em 1987, quando o japonês Yoshiaki Tsutsumi liderava com uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões. Em contraste, a fortuna de Musk é agora 21 vezes maior do que a do empresário japonês na época.

Os dados revelam não apenas uma transformação no valor das riquezas acumuladas pelos mais ricos do mundo, mas também ressaltam a necessidade urgente de abordar a questão da diversidade dentro deste grupo restrito. A predominância masculina e a concentração geográfica são aspectos que necessitam ser discutidos no contexto atual de desigualdade econômica.

Superbilionários brasileiros também ganham destaque

A lista dos cinco superbilionários brasileiros também é digna de nota, refletindo o crescimento econômico nacional em um cenário global. Os nomes na lista incluem importantes empresários que têm contribuído para o desenvolvimento econômico do Brasil.

A lista completa dos superbilionários globais inclui:

Elon Musk (Tesla) – US$ 419,4 bilhões

– Jeff Bezos (Amazon) – US$ 263,8 bilhões

– Bernard Arnault (LVMH) – US$ 238,9 bilhões

– Larry Ellison (Oracle) – US$ 237 bilhões

– Mark Zuckerberg (Meta) – US$ 220,8 bilhões

– Sergey Brin (Alphabet/Google) – US$ 160,5 bilhões

– Steve Ballmer (Microsoft) – US$ 157,4 bilhões

– Warren Buffett (Berkshire Hathaway) – US$ 154,2 bilhões

– James Walton (Walmart) – US$ 117,5 bilhões

– Samuel Robson Walton (Walmart) – US$ 114,4 bilhões

– Amancio Ortega (Inditex/Zara) – US$ 113 bilhões

– Alice Walton (Walmart) – US$ 110,2 bilhões

– Jensen Huang (Nvidia) – US$ 108,4 bilhões

– Bill Gates (Microsoft) – US$ 106 bilhões

– Michael Bloomberg (Bloomberg) – US$ 103,4 bilhões

– Larry Page (Alphabet/Google) – US$ 100,9 bilhões

– Mukesh Ambani (Reliance Industries) – US$ 90,6 bilhões

– Charles Koch (Koch Industries) – US$ 67,4 bilhões

– Julia Koch (Koch Industries) – US$ 65,1 bilhões

– Francoise Bettencourt Meyers (L’Oreal) – US$ 61,9 bilhões

– Gautam Adani (Adani Group) – US$ 60,6 bilhões

– Michael Dell (Dell Technologies) – US$ 59,8 bilhões

– Zhong Shanshan (Nongfu Spring) – US$ 57,7 bilhões

– Prajogo Pangestu (Barito Pacific) – US$ 55,4 bilhões

A crescente disparidade nas riquezas dos superbilionários destaca não apenas as realizações pessoais desses indivíduos notáveis, mas também os desafios sociais e econômicos que persistem na sociedade contemporânea.