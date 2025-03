Santo André promove mostra de cinema com filmes dirigidos por mulheres

Anna Muylaert não é só a diretora, mas também a roteirista do filme “Durval Discos”, uma comédia musical de 2003 que abre a Mostra de Cinema Diretoras Brasileiras, na quinta-feira (6), às 19h30, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André. O longa é uma comédia musical que também traz as atrizes Marisa Orth e Letícia Sabatella em uma história que gira em torno de Durval, que em plena era do CD insiste em continuar vendendo discos de vinil. A entrada é gratuita.

A Mostra de Cinema Diretoras Brasileiras é uma das ações que integram o projeto Mulheres Em Cantadas, da Secretaria de Cultura de Santo André, que tem como objetivo celebrar e homenagear, durante o mês de março, a produção das mulheres no segmento cultural. Além de Durval Disco, mais três filmes serão exibidos, sempre às quintas-feiras, no Cine Theatro Carlos Gomes. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) e o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Pontos MIS.

Selecionado para o Festival de Berlim em 2024, o drama “Cidade; Campo” é o filme que será exibido no dia 13 de março (quinta-feira), também às 19h30. Dirigido por Juliana Rojas, que também assina o roteiro, o filme com as atrizes Fernanda Vianna, Mirella Façanha, Bruna Linzmeyer conta a história de duas mulheres que transitam entre a vida urbana e rural em busca de um novo começo.

O filme “Sem Coração”, dirigido por Nara Normander que também fez o roteiro, é o filme que será exibido no dia 20 (quarta-feira). Com Maya de Vicq, Eduarda Samara e Alaylson Emanuel, o longa lançado em 2024 se passa no verão de 1996, no litoral de Alagoas. O enredo conta o conflito da personagem Tamara, que ouve falar de uma adolescente apelidada de “Sem Coração” por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

O documentário “Nada Será Como Antes – A Música do Clube da Esquina”, dirigido por Ana Rieper, encerra a programação da mostra no dia 27 (quinta-feira). Lançado em 2024, o filme trata sobre o grupo de artistas responsáveis pela criação dos álbuns Clube da Esquina 1 e 2, considerados por críticos como algumas das melhores obras de todos os tempos. O longa mostra o processo criativo dos músicos: Lô Borges – na época com 16 anos, Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva e Wagner Tiso.

Serviço:

Mostra de Cinema Diretoras Brasileiras | Projeto Mulheres Em Cantadas

Datas: 6, 13, 20 e 27/3, às 19h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110, Centro – Santo André

Gratuito

Durval Discos

Direção: Anna Muylaert | Roteiro: Anna Muylaert

2003 | 1h 36min | Comédia, Drama, Musical – Brasil

Faixa Etária: Maiores de 12 anos

Elenco: Marisa Orth, Ary França e Letícia Sabatella

Data: 6/3 (quinta-feira), às 19h30

Cidade; Campo

Direção: Juliana Rojas | Roteiro: Juliana Rojas

2024 I 1h 59min | Drama

Faixa etária: 16 anos

Elenco: Fernanda Vianna, Mirella Façanha e Bruna Linzmeyer

Data: 13/3 (quinta-feira), às 19h30

Sem Coração

Direção: Nara Normander, Tião | Roteiro: Nara Normander, Tião

2024 | 1h 31min | Drama

Faixa etária: 12 anos

Elenco: Maya de Vicq, Eduarda Samara e Alaylson Emanuel

Data: 20/3 (quinta-feira), às 19h30

Nada será como antes – A Música do Clube da Esquina

Direção: Ana Rieper | Roteiro: Ana Rieper

2023 I 1h 18min | Documentário

Faixa etária: 10 anos

Elenco: Milton Nascimento, Flávio Venturini e Wagner Tiso

Data: 27/3 (quinta-feira), às 19h30