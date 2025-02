“Ney Matogrosso”, nova exposição do MIS, começa amanhã

Um dos maiores intérpretes da música brasileira, Ney Matogrosso ganha homenagem no MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. No ano de celebração dos 50 anos de carreira, o artista também terá sua vida contada nos cinemas em “Homem com H”, longa dirigido e escrito por Esmir Filho, que traz Jesuíta Barbosa como protagonista. Com produção da Paris Entretenimento e distribuição da Paris Filmes, o filme estreia nos cinemas no dia 1° de maio.

“Homem com H” acompanha a brilhante e intensa trajetória de Ney de Souza Pereira, desde sua infância, passando pelos períodos de repressão da ditadura no Brasil. Resistindo a toda forma de repressão da família e da sociedade, Ney Matogrosso desafiou preconceitos e inaugurou um estilo próprio.

Além de Jesuíta, o elenco conta com Jullio Reis (Cazuza), Bruno Montaleone (Marco), Rômulo Braga (pai de Ney), Hermila Guedes (Beíta, mãe de Ney), Mauro Soares (João Ricardo), Jeff Lyrio (Gerson Conrad), Carol Abras (Lara), Lara Tremoroux (Regina) e grande elenco.

Os elementos cenográficos desenvolvidos pela Paris Entretenimento para o filme poderão ser visitados na exposição “Ney Matogrosso”. A mostra faz um percurso cronológico pela obra do artista, passando por cada década de sua atuação na frente dos palcos – desde a estreia como vocalista do grupo “Secos & Molhados”, até seu mais recente álbum “Nu com minha música”, o primeiro concebido separadamente de um show.

Dividida em seis áreas, a exposição exibe centenas de elementos têxteis como figurinos e adereços de shows e videoclipes, além de documentos, capas de álbuns, pôsteres e CDs. Há trechos de uma entrevista concedida por Ney Matogrosso ao programa Notas Contemporâneas, do MIS, na ocasião dos 45 anos do museu. Diversas fotografias emblemáticas de todas as fases do homenageado estão na exposição também, em obras de Madalena Schwartz, Thereza Eugênia, Ary Brandi e Daryan Dornelles.

A curadoria da exposição é assinada pelo diretor-geral do MIS, André Sturm, o projeto expográfico é dos arquitetos Juan Cabello Arribas e Viviane Sá e os textos da exposição foram compostos pelo jornalista Julio Maria, autor de “Ney Matogrosso – a biografia”, lançada pela Companhia das Letras em 2021. A exposição tem parceria do SENAC e apoio da Paris Filmes.

Serviço | Exposição “Ney Matogrosso”

Data: a partir de 21 de fevereiro.

Horários: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

Ingresso: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia); terças-feiras gratuitas; terceira quarta-feira do mês: ingresso gratuito, retira apenas na bilheteria física do MIS no momento da visita (parceria B3). Vendas: a partir do dia 05 de fevereiro pela plataforma Megapass.

Classificação indicativa: livre.

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

O longa “Homem com H” teve o apoio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, por meio do edital de Cash Rebate de 2023.

A exposição é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do PROAC.

O MIS tem patrocínio da B3, Vivo, Valid, Kapitalo Investimentos, Goldman Sachs, Sabesp e TozziniFreire Advogados e apoio das empresas Unisys, Unipar, Colégio Albert Sabin, PWC, TCL SEMP, Telium e Kaspersky.