Jovem é preso após confessar assassinato da mãe em Santo André

Um crime brutal chocou a comunidade de Santo André, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (03). Um jovem de 18 anos foi detido em flagrante após assassinar sua própria mãe com múltiplas facadas. O incidente ocorreu por volta das 15h, no apartamento onde Bryan Ferraz e Sandra Maria Ferreira da Silva dos Santos, de 61 anos, residiam há três anos, localizado no Parque Novo Oratório.

Após o ataque, Bryan entrou em contato com um amigo e revelou o ato criminoso. O amigo imediatamente o orientou a notificar a Polícia Militar pelo telefone 190. Ao chegarem ao local do crime, as autoridades encontraram Sandra já sem vida e prenderam o jovem em flagrante delito.

No depoimento à polícia, Bryan mencionou que já havia tido desentendimentos com a mãe anteriormente, especialmente por ter chegado tarde de um baile de carnaval. Segundo ele, uma nova discussão ocorreu nesta segunda-feira e, após ser ofendido por Sandra, decidiu atacá-la. Ele relatou que inicialmente aplicou um golpe mata-leão, estrangulando-a antes de desferir várias facadas.

As investigações indicam que o jovem utilizou uma faca de cabo rosa para o ataque inicial, mas esta quebrou devido à intensidade dos golpes. Ele então pegou outra faca para continuar o ataque. Informações adicionais sugerem que Bryan pode ter jogado o corpo da mãe escada abaixo após o homicídio.

O local do crime foi isolado para a realização de perícia e o acusado foi levado ao 2° Distrito Policial de Santo André. A ocorrência foi registrada como feminicídio, com agravante por se tratar do homicídio da própria mãe. Caso seja condenado, Bryan poderá enfrentar uma pena de até 40 anos de prisão.

O celular do jovem foi apreendido para análise pela polícia. O pai de Bryan também foi ouvido e relatou que a relação entre mãe e filho era marcada por conflitos constantes. Além disso, ele mencionou que Sandra havia sido agredida anteriormente pelo ex-marido.

O delegado encarregado do caso esclareceu que Bryan não possuía antecedentes criminais e não apresentava histórico de problemas psiquiátricos ou uso de substâncias ilícitas. Durante seu depoimento, ele demonstrou uma notável frieza e não pareceu sentir remorso pelo crime cometido.