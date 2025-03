Carnaval 2025: Apuração das escolas de samba em SP acontece hoje (4)

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2025 de São Paulo ocorrerá nesta terça-feira, dia 4 de março, às 16h, no Sambódromo do Anhembi. O evento será restrito ao público, mas poderá ser acompanhado ao vivo pela TV Globo.

Para este ano, foram estabelecidos nove quesitos que serão avaliados pelos jurados: Enredo, Bateria, Samba-enredo, Mestre-sala e porta-bandeira, Comissão de frente, Harmonia, Alegoria, Fantasia e Evolução. A ordem em que os quesitos serão lidos durante a apuração foi determinada por sorteio realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba. O quesito “Evolução” foi designado como o critério de desempate para a definição das campeãs, enquanto “Enredo” será o primeiro a ser anunciado.

As notas são atribuídas com base em um sistema rigoroso. Assim que as escolas iniciam seus desfiles, todas começam com uma pontuação inicial de 10 em cada categoria. Os jurados, que são quatro para cada quesito, devem justificar qualquer ponto subtraído com base em um manual específico. Adicionalmente, eles recebem um material detalhando os planos da escola para comparar com o desempenho apresentado durante o desfile.

Durante a apuração, a leitura das notas será feita por quesito e a menor nota será descartada. No final do processo, as notas restantes são somadas e as duas escolas com as menores pontuações totais serão rebaixadas para o Grupo de Acesso I em 2026. As notas descartadas servem como o primeiro critério de desempate, enquanto o quesito “Evolução” atuará como o segundo.

Apenas diretores das escolas participantes, convidados e profissionais da mídia poderão acompanhar a leitura das notas ao vivo. Segundo as normas do Grupo Especial, as duas escolas que acumularem as menores pontuações ficarão rebaixadas, enquanto as duas melhores colocadas do Grupo de Acesso I ascenderão ao Grupo Especial no próximo ano.

Os quesitos que serão avaliados incluem:

Evolução: Avalia como a escola transita pela avenida sem deixar lacunas e cumprindo o tempo estipulado.

Comissão de Frente: Analisa a coreografia e fantasia dos componentes, que devem variar entre seis e quinze integrantes.

Analisa a coreografia e fantasia dos componentes, que devem variar entre seis e quinze integrantes. Fantasia: Considera a estética e significado das fantasias apresentadas.

Enredo: Examina se o tema é adequadamente narrado através das alas e alegorias.

Examina se o tema é adequadamente narrado através das alas e alegorias. Samba-enredo: Avalia se a letra e melodia correspondem ao enredo proposto.

Bateria: Observa o desempenho dos ritmistas e mestres de bateria em relação à afinação e criatividade nas performances.

Observa o desempenho dos ritmistas e mestres de bateria em relação à afinação e criatividade nas performances. Alegoria: Julga a beleza dos carros alegóricos e sua conexão com o tema da apresentação.

Mestre-sala e porta-bandeira: Considera a harmonia entre os dois na dança e os trajes utilizados.

Considera a harmonia entre os dois na dança e os trajes utilizados. Harmonia: Analisa a integração dos componentes na execução do samba conforme o ritmo da bateria.

O Carnaval é um dos eventos mais esperados do ano em São Paulo, e a expectativa em torno da apuração só aumenta à medida que os amantes da festa aguardam ansiosamente para ver quais escolas se destacarão neste vibrante espetáculo cultural.