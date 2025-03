Estudo revela que 31% dos brasileiros são obesos

Um estudo recente revela que aproximadamente um em cada três brasileiros, totalizando 31%, enfrenta a obesidade, uma condição que tende a se agravar nos próximos cinco anos. A pesquisa, realizada pelo Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade (World Obesity Federation – WOF), foi divulgada na última segunda-feira (3).

O relatório indica que cerca de 68% da população brasileira apresenta excesso de peso, sendo que deste total, 31% são considerados obesos e 37% apresentam sobrepeso. As projeções são alarmantes: espera-se um aumento de 33,4% no número de homens obesos até 2030 e uma elevação de 46,2% entre as mulheres.

A relação entre sobrepeso e problemas de saúde é preocupante. O Atlas estima que cerca de 60.900 mortes prematuras no Brasil são atribuídas a doenças crônicas não transmissíveis associadas ao sobrepeso e à obesidade, como diabetes tipo 2 e Acidente Vascular Cerebral (AVC), com base em dados de 2021.

O endocrinologista Marcio Mancini, diretor do Departamento de Tratamento Farmacológico da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), destaca a necessidade urgente de tratar a obesidade como uma questão de saúde pública. “É imprescindível que não se culpe o indivíduo por essa condição. Não se pode exigir que alguém que passa horas em transporte público encontre tempo ou energia para consumir mais frutas e legumes ou se exercitar”, afirma Mancini. Ele enfatiza que a abordagem do problema deve ser coletiva, através de políticas públicas eficazes.

Mancini sugere a implementação de medidas como o aumento dos impostos sobre bebidas açucaradas e a inclusão de rótulos informativos nos alimentos alertando sobre altos níveis de açúcar, gorduras saturadas e sódio. Além disso, ressalta a importância da redução dos preços dos alimentos saudáveis e a necessidade de campanhas educacionais permanentes nas escolas. “Não adianta ter apenas um dia no ano dedicado à alimentação saudável; isso não traz resultados significativos. Mudanças efetivas requerem um esforço contínuo”, acrescenta.

Ele também menciona como questões de segurança pública e urbanismo podem influenciar na qualidade de vida da população. “Fatores como violência urbana e iluminação pública afetam diretamente o comportamento das pessoas. Se houvesse mais segurança nas ruas, poderia haver uma redução no uso do carro em favor do transporte público, caso este fosse mais eficiente. A criação de parques em todas as áreas urbanas e calçadas adequadas também é essencial para promover caminhadas”, conclui.

No panorama global, o Atlas aponta que mais de 1 bilhão de pessoas convivem com a obesidade atualmente, com projeções indicando que esse número pode ultrapassar 1,5 bilhão até 2030 se medidas concretas não forem tomadas. O estudo revela que dois terços dos países estão mal preparados para enfrentar essa epidemia, com apenas 7% possuindo sistemas de saúde adequadamente estruturados.

A obesidade está relacionada a cerca de 1,6 milhão de mortes anuais por doenças não transmissíveis, superando o número de fatalidades em acidentes automobilísticos. A Federação Mundial da Obesidade estima um crescimento potencial de 115% na taxa global de obesidade entre 2010 e 2030, enfatizando a urgência na adoção de políticas que incluam rotulagem adequada dos alimentos, tributação sobre produtos prejudiciais à saúde e incentivo à atividade física.

Embora os índices brasileiros sejam melhores em comparação aos Estados Unidos—onde 75% da população tem excesso de peso e 44% são obesos—o Brasil ainda apresenta números preocupantes quando comparado a nações como a China, onde apenas 41% têm excesso de peso e somente 9% são obesos. “Apesar das mudanças nos hábitos alimentares do brasileiro estarem se deteriorando ano após ano, ainda estamos longe do consumo excessivo observado nos Estados Unidos”, observa Mancini.

Diante desse cenário desafiador, a campanha Mudar o Mundo Pela Saúde visa mobilizar governos, organizações da saúde e toda a sociedade para promover transformações significativas nesse campo. A terça-feira (4) marca o Dia Mundial da Obesidade, uma data dedicada à conscientização sobre essa problemática.

No Brasil, como parte dessa iniciativa, a Abeso lançou em colaboração com a SBEM um e-book gratuito intitulado “Mudar o Mundo Pela Nossa Saúde”, com o objetivo de analisar e propor modificações nas políticas públicas existentes para criar sistemas mais eficazes na prevenção e tratamento da obesidade.