Evento na FIESP discute desafios e soluções para o combate à obesidade no Brasil

No dia 11 de março de 2025, a cidade de São Paulo receberá um importante debate sobre os desafios e soluções para o combate à obesidade no Brasil, com foco em políticas públicas. O evento é gratuito e será realizado na sede da FIESP, com vagas limitadas para o presencial e inscrição obrigatória, contando também com transmissão online ao vivo.

Promovido pelo Instituto Obesidade Brasil e pelo SINDUSFARMA, com o apoio do ComSaúde FIESP – Comitê do Complexo Produtivo e Econômico da Saúde e Biotecnologia, o encontro é voltado a gestores de entidades de saúde, representantes da indústria farmacêutica, profissionais de saúde, ONGs, acadêmicos, pacientes com obesidade, profissionais de direito, jornalistas e demais interessados no tema.

Com abertura às 8h30, seguida de painéis e uma mesa redonda antes do encerramento, a discussão abordará estratégias eficazes para mitigar o avanço da obesidade no país e a necessidade de políticas públicas mais eficientes para lidar com a questão da saúde pública.

Os objetivos do encontro são discutir os desafios do tratamento da obesidade com foco na segurança medicamentosa; analisar a produção e o uso indiscriminado de medicamentos de alta toxicidade; propor soluções e políticas públicas para maior acesso ao tratamento, além de regulação e fiscalização na produção e manipulação de medicamentos; e estimular a responsabilidade e a conscientização sobre os riscos do uso indevido de medicamentos no tratamento da obesidade.

A obesidade é um problema crescente no país e afeta milhões de pessoas, além de aumentar o risco de doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovasculares e de estar ligada a mais de 13 tipos de câncer. O evento busca fomentar o diálogo entre diferentes setores para construir soluções que impactem positivamente a saúde da população.

Serviço:

Evento: Desafios e Soluções para o Combate à Obesidade no Brasil

Data: 11 de março de 2025

Horário: Das 8h às 13h

Local: FIESP – Av. Paulista, 1313 – 15º andar, São Paulo

Modalidade: Presencial (vagas limitadas) e transmissão online ao vivo

Inscrições: https://www.obesidadebrasil.com.br/