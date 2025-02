TOP 10 notícias de hoje – 18/02/2025

Mutirão do Emprego em SP Oferece 1200 Vagas para o Público LGBTQIAPN+

Iniciativa do Sintelmark, Prefeitura e Leonora Áquilla busca promover a inclusão e ampliar oportunidades de trabalho para a comunidade LGBTQIAPN+ no mercado de contact center

Doutores da Alegria retoma visitas a hospitais de São Paulo, Recife e Rio

Após período de dificuldades financeiras, a associação reinicia suas atividades com novo formato e novos projetos, promovendo alegria e apoio a pacientes em hospitais públicos

Locações no litoral paulista estão até 25% mais baratas neste Carnaval

Pesquisa do CRECISP revela queda nos valores de diárias de casas e apartamentos, com destaque para o Litoral Norte, que registra as maiores reduções

Polícia prende suspeito de morder médica de 67 anos para roubar aliança em SP

Marilia de Godoy Dalpra levou ao menos sete chutes, já caída no chão, além de dentadas nos dedos em que usava as alianças

Ex-prefeito de Taboão comprou fuzil usado em falso atentado por R$ 85 mil, diz delator

A informação sobre a compra do armamento foi dada em uma delação premiada

Brasil tem alerta para onda de calor em sete estados

No estado de São Paulo, temperaturas devem chegar aos 38 ºC

Ribeirão Pires tem 31,16% de queda nos índices de furto e roubo de veículos em 2024

Cidade também fechou dezembro com queda de mais de 30% nos demais roubos; Prefeitura aposta em tecnologia e reforço das ações da GCM

No RJ, estudantes protestam contra falta de ar-condicionado em escolas

O município do Rio de Janeiro atingiu o Nível 4 de calor, numa escala que vai até 5, marcando a primeira ativação do protocolo desde sua implementação.

Operação São Paulo Limpa

Mais de 3.500 pessoas trabalharam no mutirão criado para reforçar as ações diárias de zeladoria e sensibilizar a população sobre o descarte correto do lixo

Em Toronto, avião da Delta Airlines capota ao aterrissar e deixa feridos

Investigação sobre causas está em andamento. Havia 80 pessoas a bordo