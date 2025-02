Polícia prende suspeito de morder médica de 67 anos para roubar aliança em SP

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (17) um dos suspeitos de chutar o corpo e morder a mão da médica ginecologista Marilia de Godoy Dalpra, 67, durante tentativa de assalto na madrugada de sábado (15). Os dois criminosos queriam levar duas alianças da mulher.

A prisão foi anunciada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, nas redes sociais.

“Espero que dessa vez ele fique preso, já que tem passagem por roubos e desde agosto cumpria pena em regime aberto”, disse o secretário.

A vítima fazia exercícios físicos na avenida Doutor Francisco de Paula Vicente, no bairro Continental, zona oeste de São Paulo, quando foi abordada pelos assaltantes.

Uma câmera de segurança registrou as cenas de violência. Marília levou ao menos sete chutes, já caída no chão, além de dentadas nos dedos em que usava as alianças.

As agressões provocaram um pneumotórax e um derrame pleural, além de fraturas em uma costela e em uma parte da vértebra. A médica passou dois dias em um hospital e teve alta nesta segunda.

“Eles me agrediram bastante, me derrubaram no chão”, ela contou em entrevista à CNN. “No caminho (para o hospital) eu senti que estava mal. Senti gosto de sangue na boca”.

Marília corria na avenida há 15 anos, sempre no mesmo horário (4h40). Ela nunca havia enfrentado problemas, até sábado. Depois do assalto, disse que vai parar de correr de madrugada.

Os ladrões passaram de moto no momento em que a vítima corria e pararam para assaltá-la. A mulher pediu socorro várias vezes e chegou a correr para tentar escapar da dupla.

Os dois perseguiram a vítima e insistiram na retirada da aliança.

“Dá a aliança, dá a aliança”, disse um deles. “Ela não sai, ela não sai”, respondeu a vítima. “Eu vou tentar tirar, eu vou tentar”, repetiu.

Ela fez mais uma tentativa de escapar dos dois homens, quando foi derrubada no chão e recebeu pontapés em várias partes do corpo, caída e imobilizada pelo outro homem. Enquanto era agredida, a mulher tentava explicar que as alianças estavam presas nos dedos.

O homem que deu os chutes chegou a subir na moto para fugir, mas voltou para agredir mais uma vez a vítima. Ele e o comparsa estavam sem capacete e escaparam, sem a aliança, aparentemente ao perceber a presença de um segurança na rua -no vídeo é possível ouvir um apito.

O segundo suspeito é procurado pela polícia.