Doutores da Alegria retoma visitas a hospitais de São Paulo, Recife e Rio

O mês de fevereiro marca a retomada integral do elenco de artistas da associação Doutores da Alegria ao programa de visitas semanais a 15 unidades de saúde pública de São Paulo (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro e Niterói (RJ).

As ações recomeçam após a paralisação ocorrida no último trimestre de 2024, causada essencialmente pela queda do volume de doações. Na ocasião, as atividades no Recife e no Rio de Janeiro foram suspensas, e em São Paulo, reduzidas em aproximadamente 90%. Foi a primeira vez que isso ocorreu em 33 anos de história da organização.

Desafios Financeiros e a Campanha “Doar Espalha Alegria”

A Doutores da Alegria atua por meio das destinações de recursos, por pessoas físicas e empresas, que utilizam o mecanismo da renúncia fiscal de impostos promovida pelas leis de incentivo à cultura – e por doações não incentivadas, também de pessoas físicas e jurídicas. A maior parte do orçamento é composta por recursos provenientes deste mecanismo de renúncia fiscal e é aplicada de acordo com os projetos aprovados.

A crise financeira teve origem durante a gestão anterior do Governo Federal (2019-2022), quando houve a descontinuidade dos mecanismos de financiamento dos projetos culturais de ação contínua. A dificuldade para reverter esse cenário desfavorável motivou a realização de uma campanha nacional em 2024 para arrecadação de recursos, intitulada “Doar Espalha Alegria”.

“Além das doações que obtivemos na campanha, contamos com o apoio da sociedade civil e fizemos diversas articulações e reestruturações internas para podermos recomeçar em 2025, com um orçamento menor”, resume o diretor-presidente da associação, Luis Vieira da Rocha.

Novas Dinâmicas de Atendimento

Em São Paulo (SP), uma nova dinâmica de atendimento foi elaborada para se adequar às atuais circunstâncias e contemplar todos os profissionais contratados pela organização. Ao invés das tradicionais duplas e trios, em 2025 os artistas foram agrupados em quintetos, que se revezarão para atender nove hospitais e, com este formato, poderão fortalecer seus vínculos com os pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde.

Os hospitais atendidos na capital paulista são: Instituto da criança, Hospital do Campo Limpo, Hospital do M’Boi Mirim, ITACI, Hospital do Mandaqui, Hospital Santa Marcelina, Hospital Geral do Grajaú, Hospital Universitário – USP e Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Em Recife (PE), as duplas de palhaços estão mantidas e estarão em quatro unidades de saúde – Hospital da Restauração, IMIP, Hospital Barão de Lucena e Hospital Universitário Osvaldo Cruz e Procape. Por fim, no estado do Rio de Janeiro, o atendimento será realizado por um trio no Hospital Municipal Jesus, na capital carioca, e por uma dupla no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, em Niterói.

Mais informações em: www.doutoresdaalegria.org.br