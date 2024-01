Doutores da Alegria levam Bloco do Riso Frouxo a hospitais de SP

O Bloco do Riso Frouxo, da associação Doutores da Alegria, já está pronto para levar a festa de Momo às crianças internadas em hospitais públicos de São Paulo, seus acompanhantes e profissionais de saúde. A iniciativa chega à sexta edição em 2024 e contará com dez apresentações em oito unidades de saúde, entre os dias 5 e 8 de fevereiro.

O cortejo deste ano terá como tema Diga 33, uma referência aos 33 anos da organização, fundada em 1991 – e também à clássica frase que costumava ser dita pelos médicos no momento de fazer a auscultação dos pulmões do paciente. Para celebrar o besteirologista, o palhaço que brinca de médico para levar arte aos hospitais, músicas autorais foram especialmente escritas para a comemoração

“O Bloco do Frouxo tradicionalmente explora a espontaneidade do carnaval de rua e se inspira nas tradições dos pequenos blocos. Toda a ação é construída a partir da linguagem do palhaço, com base no improviso e no humor, potencializando as relações saudáveis e contribuindo com a inclusão sociocultural”, resume o diretor artístico da associação, Ronaldo Aguiar.

Programação

O elenco paulistano da organização estará divido em cinco grupos de atores. As primeiras apresentações serão na segunda-feira, 5 de fevereiro, no Instituto da Criança – ICR, no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil – ITACI e no Hospital do M’ Boi Mirim.

Já na terça-feira, 6 de fevereiro, o Bloco retorna ao ICR e também passa pelo

Hospital do Grajaú e Hospital do Campo Limpo. Em seguida, na quarta-feira, 7 de fevereiro, visita o Hospital do Mandaqui e o Hospital Santa Marcelina.

E, por fim, na quinta-feira, 8 de fevereiro, volta ao Hospital Santa Marcelina e encerra a programação no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo – HU. Todas as apresentações têm início às 10h.

BLOCO DO RISO FROUXO 2024

DOUTORES DA ALEGRIA – SÃO PAULO

Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. 10h

Instituto da Criança – ICR | Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 – Jardim Paulista.

ITACI | Rua Galeno de Almeida, 148 – Pinheiros

Hospital Municipal M’boi Mirim – Estr. do M’Boi Mirim, 5203 – Jd. Ângela.

Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. 10h

Instituto da Criança – ICR | Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 – Jardim Paulista.

Hospital do Grajaú | Rua Francisco Octávio Pacca, 180- Parque das Nações

Hospital do Campo Limpo | Estrada de Itapecerica, 1661 – Vila Maracanã

Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. 10h

Hospital do Mandaqui | Rua Voluntários da Pátria 4301 – Santana

Hospital Santa Marcelina | R. Santa Marcelina, 177 – Itaquera

Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. 10h

Hospital Santa Marcelina | R. Santa Marcelina, 177 – Itaquera

Hospital Universitário – HU | Av. Prof. Lineu Prestes, 2565- Butantã