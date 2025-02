Em Toronto, avião da Delta Airlines capota ao aterrissar e deixa feridos

Um incidente aéreo ocorrido nesta segunda-feira (17) no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, Canadá, envolveu um avião da Delta Airlines que capotou ao aterrissar. O voo DL4819, que se originou em Minneapolis, nos Estados Unidos, transportava um total de 80 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

De acordo com informações preliminares, a aeronave, identificada como Mitsubishi CRJ-900LR e operada pela subsidiária Endeavor Air, sofreu o acidente por volta das 14h15 (horário local). Todos os ocupantes foram evacuados com segurança, embora 18 pessoas tenham reportado ferimentos, sendo três delas em estado grave, incluindo uma criança.

As autoridades locais ainda investigam as causas do acidente. A polícia informou que as circunstâncias exatas que levaram ao capotamento não estão claras até o momento.

A ministra dos Transportes do Canadá, Anita Anand, confirmou que os feridos foram rapidamente transportados para hospitais da região por meio de helicópteros. O governador de Minnesota, Tim Walz, também expressou sua gratidão às equipes de resgate envolvidas no atendimento às vítimas.

O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, manifestou seu alívio ao saber que não houve mortes. Ele afirmou estar em contato com as autoridades aeroportuárias e locais para garantir o suporte necessário.

Após o acidente, o aeroporto suspendeu temporariamente suas operações para permitir que as equipes de emergência realizassem o atendimento adequado. As atividades foram restabelecidas logo depois. A Air Canada orientou os passageiros a verificarem a situação de seus voos antes de se deslocarem para o terminal.

Imagens do local mostraram a aeronave capotada na pista, com suas asas danificadas. As condições climáticas no momento do pouso incluíam neve e ventos que atingiam velocidades de até 65 km/h, com temperaturas em torno de -8,6°C.

O Conselho de Segurança de Transporte do Canadá já anunciou o envio de uma equipe investigativa para apurar as circunstâncias do incidente. A Delta Airlines reiterou seu compromisso em auxiliar todos os afetados e está mantendo comunicação com os passageiros envolvidos.

“O voo 4819 da Delta Connection sofreu um acidente envolvendo apenas a própria aeronave no Aeroporto Internacional Pearson”, afirmou a companhia em comunicado. “Relatos iniciais indicam que não houve vítimas fatais. Nosso foco principal é prestar assistência aos afetados”.

Este acidente ressalta a importância da segurança aérea e a necessidade contínua de monitoramento das condições climáticas durante operações de pouso e decolagem.