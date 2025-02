Locações no litoral paulista estão até 25% mais baratas neste Carnaval

O Carnaval 2025 promete ser mais econômico para os turistas que escolherem o Litoral Paulista como destino. Um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), com 41 imobiliárias da região, revelou que os valores de diárias de imóveis para temporada estão até 25,32% mais baixos em comparação ao mesmo período de 2024. O estudo considerou pacotes de até seis dias em casas e apartamentos com 1 a 4 dormitórios, capazes de acomodar até 15 pessoas.

No Litoral Norte, que abrange cidades como Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga, a queda foi generalizada, com casas apresentando reduções de até 22,41% e apartamentos com diárias 25,32% menores.

Tabela de Variação de Preços no Litoral Norte

Tipo 2024 2025 Variação Casas 2 dorm R$ 1.160,00 R$ 900,00 -22,41% Casas 3 dorm R$ 1.406,00 R$ 1.370,00 -2,56% Casas 4 dorm R$ 2.760,00 R$ 2.325,00 -15,76% Aptos 2 dorm R$ 837,00 R$ 625,00 -25,32% Aptos 3 dorm R$ 1.230,00 R$ 950,00 -22,76%

No Litoral Sul, alugar apartamentos é mais vantajoso

Nas cidades do Litoral Sul — Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe —, o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, destacou a vantagem de optar por apartamentos. O preço médio das diárias de imóveis de 1 dormitório caiu 8,33%, passando de R$ 300,00 para R$ 275,00. No entanto, as casas de 2 e 3 dormitórios registraram aumentos expressivos, de 270% e 217,30%, respectivamente.

Tabela de Variação de Preços no Litoral Sul

Tipo 2024 2025 Variação Casas 2 dorm R$ 250,00 R$ 925,00 +270,00% Casas 3 dorm R$ 520,00 R$ 1.650,00 +217,30% Aptos 1 dorm R$ 300,00 R$ 275,00 -8,33% Aptos 3 dorm R$ 700,00 R$ 875,00 +25,00%

Litoral Centro tem opções para todos os perfis

No Litoral Centro, que inclui Santos, São Vicente e Guarujá, a pesquisa constatou uma redução de até 25,32% nas casas de 2 dormitórios. No entanto, os apartamentos de 4 dormitórios tiveram alta expressiva de 47,27%, passando de R$ 1.100,00 para R$ 1.620,00.

Tabela de Variação de Preços no Litoral Centro

Tipo 2024 2025 Variação Casas 2 dorm R$ 845,00 R$ 631,00 -25,32% Casas 4 dorm R$ 3.100,00 R$ 2.880,00 -7,09% Aptos 1 dorm R$ 400,00 R$ 305,00 -23,75% Aptos 4 dorm R$ 1.100,00 R$ 1.620,00 +47,27%

Imóveis mais buscados e valores variados

O levantamento do CRECISP também destacou as tipologias de imóveis mais procuradas. No Litoral Norte, 40% das casas locadas têm 4 ou mais dormitórios, enquanto 42,9% dos apartamentos alugados possuem 2 dormitórios. Ainda há opções de apartamentos com diárias entre R$ 200,00 e R$ 300,00, mas as casas remanescentes ultrapassam os R$ 1.500,00 por dia.

No Litoral Centro, há disponibilidade de imóveis com diárias entre R$ 100,00 e R$ 1.500,00, atendendo tanto grupos menores quanto maiores. Já no Litoral Sul, as locatárias preferem apartamentos com diárias entre R$ 100,00 e R$ 200,00, que correspondem a 100% das locações efetuadas até o momento.