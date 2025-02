Ribeirão Pires tem 31,16% de queda nos índices de furto e roubo de veículos em 2024

Ribeirão Pires fechou 2024 com os indicadores de criminalidade em queda, de acordo com dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (SSP-SP). Entre os destaques estão furto e roubo de veículos, que tiveram queda de 31,16%. A Prefeitura intensificou, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil, as ações de combate à violência com reforço de rondas ostensivas, do videomonitoramento, além de novas bases da GCM (Guarda Civil Municipal) nos bairros.

No último ano, Ribeirão Pires registrou 165 furtos de veículos, número que representa queda de 34,74% com relação a 2023, quando foram registrados 253 casos. Com relação aos indicadores de roubo de veículos, a queda é de 24,24%, com 100 ocorrências em 2024 ante 132 no ano anterior.

Outro número expressivo é que a cidade fechou o mês de dezembro com queda de 33,96% nos indicadores dos demais roubos. Durante o mês, foram 25 ocorrências. No mesmo período de 2023, foram 35 registros.

Entre outros números que apresentam queda em 2024, no comparativo com o ano anterior, estão estupro de vulnerável, com 52,78% de queda; lesão corporal, com redução de 10,88%, e lesão corporal culposa por acidente de trânsito, com queda de 8,85%.

“O investimento pesado que estamos fazendo na segurança pública tem dado resultados expressivos em 2024, com a redução da criminalidade. Com o uso de novas tecnologias, reforçamos nossa Guarda Municipal, ampliamos as rondas e o monitoramento 24 horas, todos os dias, de pontos estratégicos da cidade. Essas são ações que protegem as famílias”, destacou o prefeito Guto Volpi.