Estudo aponta HB20 como carro mais furtado em SP em 2024

Um estudo recente da Ituran Brasil revela que os veículos populares, especialmente aqueles que não estão mais em produção, são os alvos preferidos dos criminosos na região metropolitana de São Paulo. A análise, realizada com dados de boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil em 2024, destaca um panorama preocupante sobre a segurança automotiva na área.

O Hyundai HB20 emergiu como o carro mais visado pelos ladrões no ano passado, sendo mencionado em 2.761 boletins de ocorrência. Este número representa uma diminuição de 5,4% em relação a 2023, quando foram contabilizados 2.920 casos. É importante notar que o levantamento não distingue entre roubos e furtos.

O Volkswagen Gol, que antes ocupava a primeira posição, caiu para o segundo lugar. Este modelo deixou de ser produzido em dezembro de 2022 e teve suas queixas reduzidas de 3.512 em 2023 para 2.700 em 2024, resultando em uma queda de 23,1% nas ocorrências.

O Chevrolet Corsa também se mantém entre os preferidos dos ladrões, ocupando a terceira posição no ranking, com 2.566 registros de furtos e roubos. Este modelo não é mais fabricado desde 2016.

Dos dez modelos mais frequentemente roubados, oito pertencem à categoria de carros populares, sendo que cinco deles já não estão mais em produção. Segundo especialistas da Ituran, essa preferência por veículos fora de linha é impulsionada pela demanda por peças no mercado clandestino, com cerca de 75% das ocorrências envolvendo carros com mais de cinco anos.

Após serem subtraídos, esses veículos geralmente são desmanchados para abastecer o mercado ilegal de peças de reposição. Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, alerta que, apesar da redução geral nos números — com 53.742 ocorrências em 2024 em comparação a 64.663 no ano anterior — os índices ainda permanecem elevados.

“Para enfrentar essa situação é crucial fortalecer as investigações criminais e garantir que as unidades policiais sejam compostas por profissionais qualificados para lidar com esse tipo de crime”, destaca Alcadipani. Ele ressalta a importância de desmantelar desmanches e compreender o ecossistema do crime para inibir sua ocorrência.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar ajusta suas operações com base em análises dos índices criminais e denúncias da população, focando patrulhamentos em áreas identificadas como “hot spots“, onde a incidência de delitos é maior.

A Polícia Civil também está ativa na identificação e desmantelamento de estabelecimentos que comercializam peças automotivas irregulares, visando alcançar os receptadores que sustentam essa rede criminosa.

De acordo com a nota oficial, essas ações resultaram em uma redução significativa nos roubos e furtos: os roubos diminuíram em 23,64% e os furtos em 4,46% ao longo do último ano comparado a 2023. Além disso, durante esse período foram apreendidas 604 armas de fogo e recuperados 6.813 veículos na região metropolitana.

No entanto, dois modelos enfrentaram um aumento nos registros de roubos: o Jeep Renegade teve um crescimento notável de 22,15%, passando de 993 para 1.203 ocorrências; enquanto a picape Fiat Strada viu seus registros subirem de 1.040 para 1.255, representando um aumento de 20,67%.

A maior queda foi observada no Fiat Uno — outro modelo fora de linha — cujos registros caíram drasticamente de 3.294 para 2.163 casos, uma redução impressionante de 34,33%.