Mutirão do Emprego em SP Oferece 1200 Vagas para o Público LGBTQIAPN+

O Sintelmark – Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Leonora Áquilla, coordenadora municipal da diversidade, realizará no dia 25 de fevereiro, das 9h00 às 16h00, o Mutirão do Emprego. Este evento, voltado para o público LGBTQIAPN+, acontecerá na sede do sindicato e oferecerá 1200 vagas de trabalho em regime CLT para empresas associadas, com maior número de oportunidades para operadores de contact center.

A ação visa promover inclusão e diversidade no mercado de trabalho, ampliando as oportunidades para a comunidade LGBTQIAPN+ e criando um ambiente profissional mais acessível e equitativo. O evento segue a diretriz do sindicato e da Prefeitura de São Paulo para fortalecer o compromisso com a inclusão social.

Critérios para candidatura e oportunidades de capacitação

Para concorrer às vagas operacionais, os candidatos precisam ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo. A experiência prévia não é exigida, pois as empresas participantes oferecem treinamento completo para novos colaboradores. As vagas incluem operador de telemarketing, especialista em atendimento ao cliente, auxiliar de limpeza, supervisor, recepcionista e outras funções.

O setor de contact center, que emprega cerca de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil (com 400 mil no estado de São Paulo), representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar nesse mercado dinâmico, especialmente com os avanços da transformação digital.

Compromisso com a inclusão e a diversidade

De acordo com Luis Crem, presidente do Sintelmark, a ação reforça o compromisso do sindicato com a inclusão social. “O Sintelmark propicia diversidade e acredita que a inclusão é essencial para o fortalecimento do setor. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades para todos, promovendo um ambiente profissional mais representativo e justo”, afirma Crem.

Leonora Áquilla, coordenadora municipal da diversidade, também enfatiza a relevância dessa iniciativa: “A inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”. Ela destaca que o mutirão representa uma oportunidade real de acesso ao trabalho formal e qualificado, garantindo mais autonomia e dignidade para os participantes.

Impacto do último mutirão de vagas

O último mutirão de vagas realizado para pessoas trans obteve resultados positivos, com 158 candidatos entrevistados, sendo que 92 avançaram para a segunda etapa do processo seletivo, tanto presencial quanto digital, em diversas empresas.

Serviço: