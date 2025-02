Mutirão de Emprego oferece mais de 1.000 vagas para pessoas trans em SP

O Sintelmark – Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com Leonora Áquila, coordenadora municipal da diversidade, promove no dia 12 de fevereiro, das 09h00 às 16h00, o 1º Mutirão do Emprego com foco no público trans, na sede do sindicato. A iniciativa oferecerá 1.082 vagas de trabalho em regime CLT para pessoas trans por suas empresas associadas, com maior número de oportunidades para operadores de contact center.

Compromisso com a inclusão social

Segundo Luis Crem, presidente do Sintelmark, a ação reforça o compromisso do sindicato com a inclusão social e a democratização do acesso ao mercado de trabalho. “O Sintelmark é um sindicato que propicia diversidade e acredita que a inclusão é essencial para o fortalecimento do setor. Pela primeira vez, está sendo realizado no Brasil, um mutirão de emprego voltado ao público trans. Nosso objetivo é ampliar oportunidades para todos, promovendo um ambiente profissional mais representativo e justo”, destaca Crem.

Importância da iniciativa para a sociedade

Leonora Áquila, coordenadora municipal da diversidade, reforça a importância dessa iniciativa: “A inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O 1º Mutirão do Emprego para pessoas trans do Sintelmark em parceria com a Prefeitura de São Paulo, representa uma oportunidade real de acesso ao trabalho formal e qualificado, permitindo que essas pessoas tenham mais autonomia e dignidade.“

As empresas participantes estarão no 1º Mutirão do Emprego para pessoas trans, realizando recrutamento e seleção. Para concorrer às vagas, os candidatos devem comparecer presencialmente à sede do Sintelmark, localizada na Av. Ipiranga, 318 – bloco A, cj. 1201 – República, São Paulo – SP, levando documentos pessoais e currículo atualizado.

As oportunidades incluem cargos como analista de marketing sênior, assistente de ouvidoria, assistente financeiro (estágio), operador de telemarketing, especialista de atendimento ao cliente, auxiliar de limpeza, supervisor, recepcionista, entre outros.

Oportunidade no mercado dinâmico

Com um setor que emprega aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil – sendo 400 mil no estado de São Paulo –, o 1º Mutirão do Emprego para pessoas trans representa uma oportunidade para quem deseja ingressar nesse mercado dinâmico, que oferece crescimento profissional e vem sendo impulsionado pela transformação digital.

Nos próximos meses, o Sintelmark realizará um mutirão de vagas voltado ao público LGBTQIAPN+, reafirmando seu compromisso com a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho. A iniciativa busca ampliar as oportunidades para essa comunidade e promover um ambiente profissional mais equitativo e acessível a todos.

Serviço

Mutirão Sintelmark

Endereço: Av. Ipiranga, 318 – bloco A, cj 1201 – República, São Paulo – SP

Data: 12 de fevereiro

Horário: das 09h00 às 16h00