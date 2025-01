Casarão Brasil lança calendário Trans 2025

Janeiro é o mês dedicado à visibilidade trans. O dia 29 é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E para comemorar essa data, no Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder, localizado em São Paulo, zona oeste, no dia 29 de janeiro, a partir de 14h, é lançado o Calendário 2025 do Casarão Brasil que presta essa homenagem desde 2021 às pessoas trans que fazem parte do dia a da ONG.

“O ‘Calendário Trans’ traz retratos coloridos, diversificados, brilhantes de tudo o que elas representam ou deveriam representar: pertencer. E, em mais um ano, a Gilead Sciences do Brasil ajuda a construir esse castelo diverso, oferecendo o apoio necessário para a confecção dos calendários que serão distribuídos para o novo ano”, explica Rogério de Oliveira, coordenador do Centro de Cidadania LGBTI Cláudia Wonder e presidente da OSC Casarão Brasil.

O evento de lançamento do calendário prevê a participação de 100 pessoas e uma roda de conversa com Ciara Pitima, transexual, taurina, jogadora do time Angels vôlei. Militante da comunidade LGBT há mais de 10 anos na cidade de São Paulo, ela foi beneficiária da primeira turma do Transcidadania. Hoje formada em Recursos Humanos, é assessora parlamentar do Deputado Estadual Eduardo Suplicy.

O Casarão Brasil – Associação LGBTI desenvolve ações e projetos há 16 anos com foco na população LGBTI, e atua diretamente para o resgate da cidadania e luta por direitos humanos da população trans.

“Atuamos, em colaboração com o poder público, para a acolhida desta população, ofertando oportunidades de emprego e ofertando a mínima dignidade necessária para que possam viver em sociedade da melhor forma possível”, detalha Rogério.

No Casarão Brasil, as pessoas trans pertencem ao espaço que elas desejam, criam suas realidades, participam ativamente da criação do mundo que elas desejam estar.

Serviço

Evento de lançamento do “Calendário Trans 2025”

Quando: Dia 29/01, às 15h

Local: Centro de Cidadania LGBTI Claudia Wonder

Avenida Ricardo Medina Filho, nº 603, Vila Ipojuca, São Paulo