No RJ, estudantes protestam contra falta de ar-condicionado em escolas

No contexto do calor intenso, que tem afetado significativamente a rotina escolar, alunos do Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, localizado na Praça Seca, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (17) na Rua Cândido Benício. O movimento foi uma resposta às condições insalubres nas salas de aula, que carecem de climatização adequada.

Um levantamento recente, revela que cerca de 200 escolas da rede pública estadual estão sem ar-condicionado. No total, a rede conta com 14 mil salas de aula distribuídas em 1.234 instituições, das quais apenas 1.034 dispõem de sistemas de climatização.

Em nota, o governo estadual explicou que 60 dessas escolas operam em prédios que compartilham espaço com a prefeitura, o que limita a autonomia do estado para instalar os equipamentos. Além disso, foi informado que em um prazo de 90 dias será feito um repasse financeiro para que as unidades escolares possam adquirir ar-condicionado.

Nesta segunda-feira, o Rio de Janeiro acionou o protocolo de Nível 4 devido à previsão de sensação térmica variando entre 40°C e 44°C. Este é um momento inédito desde a criação do referido protocolo.

Na última terça-feira (11), o Sepe São Gonçalo apresentou uma denúncia em audiência com a Secretaria de Educação acerca das dificuldades enfrentadas por alunos e professores em virtude do calor extremo. No município, que possui 114 escolas, apenas 26 delas estão equipadas com ar-condicionado, conforme relatado pelo sindicato.

Além disso, as prefeituras das cidades de Itaguaí e Mangaratiba tomaram a decisão de reduzir a carga horária das aulas em resposta ao alerta sobre as altas temperaturas previstas para esta semana.