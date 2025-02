Mangaratiba reduz tempo de aulas para combater calor extremo

A Prefeitura de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, está intensificando seus esforços para lidar com as altas temperaturas que têm afetado a região. A administração municipal tem exigido da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, maior agilidade nas obras de reestruturação elétrica. Essas melhorias são essenciais para viabilizar a instalação de sistemas de ar-condicionado nas salas de aula, uma necessidade premente diante do calor extremo.

Enquanto aguarda a conclusão dessas obras, a solução temporária encontrada foi a redução do tempo de permanência dos alunos nas escolas. Essa estratégia visa minimizar o desconforto causado pelo calor intenso, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para os estudantes.

Vale destacar que Mangaratiba não é uma exceção no cenário atual. Em diversas partes do Brasil, instituições de ensino têm adotado medidas semelhantes em resposta às temperaturas elevadas, especialmente em áreas onde a climatização ainda não foi implementada. Essa tendência reflete a preocupação crescente com o bem-estar dos alunos e a necessidade de adequar as condições escolares às mudanças climáticas que afetam o país.