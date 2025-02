Rio de Janeiro registra recorde de temperatura com 44ºC e entra em nível de calor 4

Na última segunda-feira, dia 17, a cidade do Rio de Janeiro atingiu uma temperatura recorde de 44ºC, segundo dados do sistema Alerta Rio, gerido pela prefeitura. Este é o maior índice de temperatura registrado desde o início das medições em 2014. A estação meteorológica localizada em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, foi a responsável por registrar essa alta histórica. O recorde anterior para o mês de fevereiro havia sido estabelecido em 2023, quando os termômetros marcaram 41,8ºC.

Com as altas temperaturas persistindo, a previsão para os dias seguintes indica que a capital fluminense poderá novamente ultrapassar a marca dos 40ºC. Não há expectativa de chuvas até pelo menos sexta-feira, o que pode intensificar ainda mais as condições de calor extremo.

A partir das 12h35 da mesma segunda-feira, a cidade foi classificada no Nível de Calor 4, conforme um novo protocolo estabelecido pela administração municipal. Essa classificação é aplicada quando os termômetros registram temperaturas entre 40ºC e 44ºC durante três dias consecutivos ou mais.

Para a noite de segunda, as previsões apontam para céu claro a parcialmente nublado e ventos que devem variar de fracos a moderados. A temperatura mínima registrada ao longo do dia foi de 21,6°C.

No domingo anterior, o prefeito Eduardo Paes já havia feito um alerta à população sobre a onda de calor que se aproximava. Ele enfatizou que caso a cidade atingisse o Nível 4 de Calor, seriam disponibilizados pontos de hidratação em locais públicos como parques e vilas olímpicas. Além disso, Paes recomendou que os cariocas buscassem abrigo em equipamentos municipais equipados com ar-condicionado, como as naves do conhecimento.