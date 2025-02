Na noite de sábado para domingo, a cidade de São Paulo foi palco de um grande mutirão de limpeza, mobilizando um total de 3.531 voluntários e uma frota composta por 316 veículos, incluindo 16 caminhões hidrojatos. A ação, parte da segunda etapa da Operação São Paulo Limpa, resultou na coleta de impressionantes 173,1 toneladas de lixo das ruas, além da limpeza de 908 bueiros e a varrição de 100 km de vias públicas. Também foram podadas 233 árvores durante a operação.

O mutirão, que se estendeu simultaneamente pelas 32 subprefeituras da capital paulista, teve como propósito não apenas a limpeza das áreas afetadas, mas também a conscientização da população sobre o descarte correto do lixo. Durante a operação, foram utilizados ainda 59.600 litros de água de reuso e executados serviços de pintura e capina ao longo de 100 km de guias.

Devido à complexidade do evento, que exige um significativo esforço logístico e coordenação entre as subprefeituras, os resultados foram consolidados apenas na terça-feira (18). Este tipo de iniciativa visa intensificar as ações de zeladoria em locais com histórico de descartes irregulares e alagamentos, ressaltando a importância do descarte adequado do lixo, especialmente em períodos chuvosos. O descuido no horário do descarte pode agravar problemas relacionados às enchentes.

A Prefeitura já considera a possibilidade de realizar operações semelhantes todos os sábados após o período de carnaval, embora os serviços regulares de zeladoria continuem sendo realizados diariamente em todas as regiões da cidade.