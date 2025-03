TOP 10 notícias de hoje – 17/03/2025

Flamengo conquista bicampeonato carioca após empate em clássico contra Fluminense

Flamengo conquista o 39º título do Campeonato Carioca e se torna o maior campeão do Rio

Filme ‘Vitória’ com Fernanda Montenegro lidera bilheteira no Brasil

Longa com Fernanda Montenegro arrecadou R$ 4,7 milhões e foi assistido por 218 mil pessoas entre quinta-feira (13) e domingo (16)

Corinthians surpreende Palmeiras e sai na frente na final do Paulista

Com essa vitória, o Corinthians agora precisa apenas de um empate na partida de volta, marcada para 27 de março

PRF resgatou mais de 16 mil animais em 2024

Dentre os animais resgatados, 15.905 pertencem à fauna silvestre brasileira e foram encontrados em situações irregulares

Homem de 54 anos morre em escadarias do Cristo Redentor

O posto médico estava fechado e investigação será feita

Acidente na Linha Amarela mata a policial militar

Veículo desgovernado colidiu com viatura em patrulhamento

Pedalada Pelada em São Paulo: Um protesto pela segurança dos ciclistas

No último sábado (15), ciclistas nus na Avenida Paulista protestaram pela segurança viária e promoção de transporte sustentável

Entrega do Imposto de Renda 2025 começa hoje, dia 17

Receita espera receber 46,2 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as 43,2 milhões entregues em 2024

João Fonseca conquista o título do Challenger de Phoenix

Tenista brasileiro vence Alexander Bublik na final do Challenger de Phoenix, garantindo seu terceiro título da temporada e subindo no ranking ATP

Maracanã bate recorde com 64 mil torcedores em final do Carioca

Além do recorde na final, o Flamengo também se destacou na semifinal do Carioca ao receber 55.096 torcedores no segundo jogo contra o Vasco