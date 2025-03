Flamengo conquista bicampeonato carioca após empate em clássico contra Fluminense

O Flamengo celebrou a conquista do bicampeonato do Campeonato Carioca neste domingo, após um empate em 0 a 0 com o Fluminense, no icônico Estádio do Maracanã. A equipe rubro-negra já havia saído vitoriosa da primeira partida da decisão, com um placar de 2 a 1.

Com este triunfo, o Flamengo alcança seu 39º título estadual, consolidando-se como o maior campeão do Rio de Janeiro. A vitória amplia a vantagem sobre o Fluminense, que possui 33 conquistas e ocupa a segunda posição na lista de campeões do torneio.

Este foi o quinto encontro entre Flamengo e Fluminense em finais do Campeonato Carioca nas últimas seis edições. Desde 2019, o rubro-negro contabiliza quatro vitórias em decisões, enquanto o tricolor soma duas vitórias, conquistadas nos anos de 2022 e 2023. Na última edição do torneio, o Flamengo superou o Nova Iguaçu nas semifinais.

No lado tricolor, a ausência mais notável foi do lateral Fuentes, que não participou da partida devido a lesão, sendo substituído por Renê. O Flamengo, por sua vez, teve o retorno dos jogadores Cebolinha e Michael à lista de convocados.

Como ocorreu na primeira partida da decisão, o Flamengo demonstrou controle durante os primeiros 45 minutos do jogo. A equipe apresentou maior posse de bola e limitou as ações ofensivas do Fluminense. A melhor oportunidade para marcar surgiu com Plata, que conseguiu roubar a bola de Fábio, mas não teve ângulo favorável para finalizar.

No segundo tempo, o jogo tornou-se mais equilibrado. O técnico Mano Menezes fez alterações que tornaram o Fluminense mais ofensivo. A equipe tricolor ameaçou com jogadas aéreas, mas também se expôs a contra-ataques perigosos.

Em uma dessas jogadas, o Flamengo quase marcou um gol quando Juninho conduziu bem a transição e encontrou Plata. Este último disparou em direção ao canto de Fábio, mas a celebração foi interrompida após revisão do VAR pelo árbitro Bruno Arleu, que identificou uma falta cometida pelo atacante sobre Ignacio no início da jogada.